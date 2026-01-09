DAX25.381 -0,1%Est506.027 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +1,7%Nas23.734 +0,3%Bitcoin79.234 +1,4%Euro1,1667 ±-0,0%Öl64,67 +0,6%Gold4.590 -0,2%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Fuchs SE mit 'Overweight' und Ziel 49 Euro

13.01.26 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
38,98 EUR 0,78 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE (FUCHS SE VZ) mit "Overweight" und einem Kursziel von 49 Euro in die Bewertung aufgenommen. Fuchs sei ein führender Schmierstoffhersteller mit starkem Potenzial für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow), schrieb Angelina Glazova in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 22:00 / GMT

Analysen zu FUCHS SE VZ

DatumRatingAnalyst
09:36FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
08:46FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.01.2026FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
27.11.2025FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025FUCHS SE VZ OverweightBarclays Capital
