FUCHS Aktie

WKN A3E5D6

ISIN DE000A3E5D64

Symbol FUPPF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE mit "Overweight" und einem Kursziel von 49 Euro in die Bewertung aufgenommen. Fuchs sei ein führender Schmierstoffhersteller mit starkem Potenzial für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow), schrieb Angelina Glazova in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 22:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Overweight

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,26 €		 Abst. Kursziel*:
28,07%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
39,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,87%
Analyst Name:
Angelina Glazova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

08:46 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 FUCHS Overweight Barclays Capital
03.11.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

finanzen.net MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Fuchs SE auf 50 Euro - 'Buy'
finanzen.net MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start mit Gewinnen
finanzen.net MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt zum Start im Minus
finanzen.net MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
EQS Group EQS-AFR: FUCHS SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Solid earnings development in the third quarter
EQS Group EQS-News: FUCHS sets new standards in sustainability with certified Product Carbon Footprint tool
EQS Group FUCHS takes over its long-standing Swiss distribution partner ASEOL SUISSE AG and further expands market presence
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends Board contract of CEO Stefan Fuchs
EQS Group EQS-DD: FUCHS SE: Stefan Fuchs, buy
EQS Group EQS-News: First half-year influenced by a challenging market environment
EQS Group EQS-Adhoc: FUCHS SE: Preliminary results for the first half year and adjustment of outlook 2025
