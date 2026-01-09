FUCHS Aktie
Marktkap. 4,47 Mrd. EURKGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE mit "Overweight" und einem Kursziel von 49 Euro in die Bewertung aufgenommen. Fuchs sei ein führender Schmierstoffhersteller mit starkem Potenzial für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow), schrieb Angelina Glazova in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 22:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Overweight
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
38,26 €
|Abst. Kursziel*:
28,07%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
39,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,87%
|
Analyst Name:
Angelina Glazova
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FUCHS SE VZ
|08:46
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
