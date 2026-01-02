DAX24.911 +0,2%Est505.913 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,66 +0,7%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.070 -0,1%Euro1,1709 -0,1%Öl61,99 +0,4%Gold4.461 +0,4%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Fuchs SE auf 50 Euro - 'Buy'

06.01.26 11:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
38,24 EUR 0,10 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien der Fuchs SE (FUCHS SE VZ) von 54 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für 2026 und 2027. Er sei bisher etwas zu optimistisch gewesen für den Schmierstoffhersteller./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

