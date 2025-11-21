FUCHS Aktie
Marktkap. 4,31 Mrd. EURKGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Von dem Schmierstoffhersteller habe es ein rein auf den Investorendialog ausgerichtetes Treffen gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei die Stimmung verhalten optimistisch gewesen mit dem Fokus auf Wachstumspotenziale und Margenaussichten./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Buy
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,26 €
|Abst. Kursziel*:
40,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,31%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FUCHS SE VZ
|15:31
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
