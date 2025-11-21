DAX 23.789 +0,3%ESt50 5.658 +0,0%MSCI World 4.376 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 -0,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.366 +0,4%Euro 1,1597 +0,0%Öl 63,22 +0,2%Gold 4.160 -0,1%
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Stellenabbau und drastische Einsparmaßnahmen angekündigt
1&1-Aktie im Plus: Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren
FUCHS Aktie

39,48 EUR -0,04 EUR -0,10 %
STU
Marktkap. 4,31 Mrd. EUR

KGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
Jefferies & Company Inc.

FUCHS SE VZ Buy

15:31 Uhr
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
39,48 EUR -0,04 EUR -0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Von dem Schmierstoffhersteller habe es ein rein auf den Investorendialog ausgerichtetes Treffen gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei die Stimmung verhalten optimistisch gewesen mit dem Fokus auf Wachstumspotenziale und Margenaussichten./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,26 €		 Abst. Kursziel*:
40,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,31%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

15:31 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 FUCHS Overweight Barclays Capital
03.11.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.25 FUCHS Buy Warburg Research
03.11.25 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

