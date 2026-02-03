DAX 24.754 -0,1%ESt50 6.003 +0,1%MSCI World 4.525 +0,0%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.500 +0,8%Euro 1,1809 -0,1%Öl 67,65 -0,3%Gold 5.054 +2,2%
AB Electrolux: 2026 könnten Kosteneinsparungen von bis zu 4,0 Mrd. SEK die Profitabilität antreiben! AB Electrolux: 2026 könnten Kosteneinsparungen von bis zu 4,0 Mrd. SEK die Profitabilität antreiben!
Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
KSB Aktie

1.115,00 EUR +5,00 EUR +0,45 %
STU
Marktkap. 1,93 Mrd. EUR

KGV 8,91 Div. Rendite 4,46%
WKN 629203

ISIN DE0006292030

Symbol KSVRF

11:26 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB von 1250 auf 1280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei wohl solide verlaufen, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch anlässlich der vom Pumpenhersteller vorgelegten Eckdaten. Mit dem leicht erhöhten Kursziel reflektiert er veränderte Bewertungen der Konkurrenz./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KSB Buy

Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1.280,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.115,00 €		 Abst. Kursziel*:
14,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.115,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,80%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.280,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KSB SE & Co. KGaA Vz.

11:26 KSB Buy Warburg Research
21.01.26 KSB Buy Warburg Research
12.11.25 KSB Buy Warburg Research
12.09.25 KSB Buy Warburg Research
17.06.25 KSB Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu KSB SE & Co. KGaA Vz.

dpa-afx Vorläufige Zahlen KSB-Aktie dreht ins Minus: Rekordjahr 2025 - Wachstumskurs 2026 geplant KSB-Aktie dreht ins Minus: Rekordjahr 2025 - Wachstumskurs 2026 geplant
dpa-afx ROUNDUP 2: Pumpenhersteller KSB will nach Rekordjahr weiter wachsen
dpa-afx ROUNDUP: Pumpenhersteller KSB will nach Rekordjahr weiter wachsen
EQS Group EQS-News: KSB setzt den Wachstumskurs auch 2025 fort
EQS Group EQS-AFR: KSB SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Gewinnen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der SDAX am Montagnachmittag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX sackt am Mittag ab
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter
EQS Group EQS-News: KSB remains on its growth trajectory in 2025
EQS Group EQS-AFR: KSB SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: KSB reports a strong third quarter of 2025
EQS Group EQS-News: KSB remains on track
EQS Group EQS-AFR: KSB SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: KSB SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: KSB satisfied with the first quarter of 2025
EQS Group EQS-News: KSB sets new record in 2024
