KSB Aktie
Marktkap. 1,93 Mrd. EURKGV 8,91 Div. Rendite 4,46%
WKN 629203
ISIN DE0006292030
Symbol KSVRF
KSB SECo vz Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB von 1250 auf 1280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei wohl solide verlaufen, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch anlässlich der vom Pumpenhersteller vorgelegten Eckdaten. Mit dem leicht erhöhten Kursziel reflektiert er veränderte Bewertungen der Konkurrenz./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: KSB Buy
|Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
1.280,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.115,00 €
|Abst. Kursziel*:
14,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.115,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,80%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.280,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KSB SE & Co. KGaA Vz.
|24.08.09
|KSB halten
|Euro am Sonntag
|24.05.07
|KSB
|Der Aktionär
|18.05.07
|KSB
|Falkenbrief
|22.06.06
|KSB
|Focus Money