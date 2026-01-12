DAX24.775 -0,1%Est505.990 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.304 -1,2%Bitcoin64.876 -2,9%Euro1,1817 +0,2%Öl66,98 +1,0%Gold4.977 +6,8%
ROUNDUP 2: Pumpenhersteller KSB will nach Rekordjahr weiter wachsen

03.02.26 16:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KSB SE & Co. KGaA Vz.
1.120,00 EUR 15,00 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Kurs aktualisiert)

FRANKENTHAL (dpa-AFX) - Ein gut laufendes Pumpengeschäft hat KSB (KSB SECo) 2025 ein weiteres Rekordjahr beschert. Und 2026 will der SDAX-Konzern aus Frankenthal trotz schwieriger Rahmenbedingungen in der Weltwirtschaft seinen Wachstumskurs fortsetzen, wie KSB am Dienstag zur Vorlage seiner vorläufigen Zahlen mitteilte. Angesichts der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Situation und den weltweiten politischen Spannungen zeigte sich Unternehmenslenker Stephan Timmermann mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr sehr zufrieden: Der Pumpen- und Armaturenhersteller habe 2025 "zu einem erneut besten Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte gemacht".

Die Vorzugsaktie gewann zuletzt 1,4 Prozent auf 1.115 Euro. Erst am Vortag hatte sie mit 1.120 Euro einen Höchstwert erreicht. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier gut 16 Prozent gewonnen. Im vergangenen Jahr hatte der Anteilsschein schon um rund 60 Prozent zugelegt.

2025 stieg der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf gut 3 Milliarden Euro. Bereinigt um negative Wechselkurse wäre der Erlös um fünf Prozent gewachsen, hieß es. Zum Zuwachs trug vor allem das Pumpengeschäft bei. Während KSB im Geschäft mit Armaturen leichte Zuwächse verzeichnete, konnte das Unternehmen im wichtigen Ersatzteil- und Reparaturgeschäft trotz eines Rückgangs im Bergbaumarkt den Umsatz auf nahezu dem Vorjahreswert halten.

Der Auftragseingang zog in dem Zeitraum ähnlich stark wie der Erlös auf 3,2 Milliarden Euro an - vor allem dank einer stark angeschwollenen Nachfrage im Absatzmarkt Wasser. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) werde im mittleren Bereich des Zielkorridors von 235 bis 265 Millionen Euro erwartet und damit über dem Vorjahr, hieß es weiter. Die finalen Zahlen will KSB am 26. März präsentieren./mne/err/jha/

