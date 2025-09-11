DAX 23.643 -0,3%ESt50 5.373 -0,3%Top 10 Crypto 16,20 +0,6%Dow 46.108 +1,4%Nas 22.043 +0,7%Bitcoin 98.096 -0,3%Euro 1,1723 -0,1%Öl 66,81 +0,8%Gold 3.647 +0,3%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KSB auf "Buy" mit einem Kursziel von 1010 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Pumpen- und Armaturenherstellers habe das Vertrauen in dessen Zielsetzungen für das Jahr 2030 gestärkt, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe das starke Marktwachstum in Südamerika und Indien sowie in der Bergbau- und der Energiebranche hervorgehoben. Der Fokus habe dabei auf dem Servicegeschäft als Hauptgewinntreiber gelegen./rob/tih/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: KSB Buy

Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1.010,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
874,00 €		 Abst. Kursziel*:
15,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
876,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,30%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.010,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

