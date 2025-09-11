Warburg Research

KSB SECo vz Buy

11:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KSB auf "Buy" mit einem Kursziel von 1010 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Pumpen- und Armaturenherstellers habe das Vertrauen in dessen Zielsetzungen für das Jahr 2030 gestärkt, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe das starke Marktwachstum in Südamerika und Indien sowie in der Bergbau- und der Energiebranche hervorgehoben. Der Fokus habe dabei auf dem Servicegeschäft als Hauptgewinntreiber gelegen./rob/tih/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

