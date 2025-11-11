Positive Entwicklung

Die globale Konjunkturschwäche und eine weltweite Investitionszurückhaltung haben dem Pumpen- und Armaturenhersteller KSB nach eigenen Angaben auch ein herausforderndes drittes Quartal beschert.

"Gleichwohl haben wir Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis gesteigert und die positive Unternehmensentwicklung fortgeschrieben", sagte Konzernchef Stephan Timmermann laut Mitteilung vom Dienstag in Frankenthal. Dabei seien die Kosten für die Einführung der Software SAP S4/Hana allerdings herausgerechnet.

Inklusive dieser Aufwendungen liegt nach neun Monaten der Gewinn im Tagesgeschäft noch leicht unter dem Vorjahreswert: Vor Zinsen und Steuern (Ebit) wies KSB 186,3 Millionen Euro aus im Vergleich zu 188,8 Millionen ein Jahr zuvor. Der Umsatz zog zugleich um knapp drei Prozent auf gut 2,2 Milliarden Euro an.

Auf Jahressicht peilt KSB unverändert einen Erlös bei 2,95 bis 3,15 Milliarden Euro an und ein operatives Ergebnis von 235 bis 265 Millionen Euro. Beim Auftragseingang stehen weiterhin 3,1 bis 3,4 Milliarden Euro auf dem Zettel - in den ersten drei Quartalen waren die Buchungen ähnlich wie der Umsatz um rund drei Prozent auf fast 2,45 Milliarden Euro gestiegen.

Im Dienstagshandel verteuern sich KSB-Aktien via XETRA zeitweise um 0,53 Prozent auf 950,00 Euro.

