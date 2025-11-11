DAX23.988 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1557 ±-0,0%Öl63,96 -0,2%Gold4.140 +0,6%
Positive Entwicklung

KSB-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt

11.11.25 09:42 Uhr
KSB-Aktie fest: Umsatz gesteigert - Ziele unverändert | finanzen.net

Die globale Konjunkturschwäche und eine weltweite Investitionszurückhaltung haben dem Pumpen- und Armaturenhersteller KSB nach eigenen Angaben auch ein herausforderndes drittes Quartal beschert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KSB SE & Co. KGaA Vz.
934,00 EUR 14,00 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Gleichwohl haben wir Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis gesteigert und die positive Unternehmensentwicklung fortgeschrieben", sagte Konzernchef Stephan Timmermann laut Mitteilung vom Dienstag in Frankenthal. Dabei seien die Kosten für die Einführung der Software SAP S4/Hana allerdings herausgerechnet.

Inklusive dieser Aufwendungen liegt nach neun Monaten der Gewinn im Tagesgeschäft noch leicht unter dem Vorjahreswert: Vor Zinsen und Steuern (Ebit) wies KSB 186,3 Millionen Euro aus im Vergleich zu 188,8 Millionen ein Jahr zuvor. Der Umsatz zog zugleich um knapp drei Prozent auf gut 2,2 Milliarden Euro an.

Auf Jahressicht peilt KSB unverändert einen Erlös bei 2,95 bis 3,15 Milliarden Euro an und ein operatives Ergebnis von 235 bis 265 Millionen Euro. Beim Auftragseingang stehen weiterhin 3,1 bis 3,4 Milliarden Euro auf dem Zettel - in den ersten drei Quartalen waren die Buchungen ähnlich wie der Umsatz um rund drei Prozent auf fast 2,45 Milliarden Euro gestiegen.

Im Dienstagshandel verteuern sich KSB-Aktien via XETRA zeitweise um 0,53 Prozent auf 950,00 Euro.

/tav/mis

FRANKENTHAL (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Analysen zu KSB SE & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
12.09.2025KSB SECo vz BuyWarburg Research
17.06.2025KSB SECo vz BuyWarburg Research
02.06.2025KSB SECo vz BuyWarburg Research
28.03.2025KSB SECo vz BuyWarburg Research
31.01.2025KSB SECo vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.08.2009KSB VZ haltenEuro am Sonntag
24.05.2007KSB investiert bleibenDer Aktionär
18.05.2007KSB Kursziel 711,70 EuroFalkenbrief
22.06.2006KSB neuer StoppkursFocus Money
