DAX-Performance

DAX in KW 52: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

26.12.25 18:43 Uhr
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.340,1 PKT 56,1 PKT 0,23%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 52 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 52/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 19.12.2025 und dem 24.12.2025. Stand ist der 24.12.2025.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: Brenntag SE

Brenntag SE: -1,73 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 39: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: -1,61 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 38: Continental

Continental: -1,26 Prozent

Quelle: Continental

Platz 37: Beiersdorf

Beiersdorf: -1,22 Prozent

Quelle: Beiersdorf

Platz 36: Rheinmetall

Rheinmetall: -1,19 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 35: Daimler Truck

Daimler Truck: -1,12 Prozent

Quelle: Robert Way / Shutterstock.com

Platz 34: BMW

BMW: -1,03 Prozent

Quelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

Platz 33: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -0,90 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Platz 32: Henkel vz

Henkel vz: -0,85 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 31: Porsche Automobil

Porsche Automobil: -0,65 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 30: Commerzbank

Commerzbank: -0,58 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 29: SAP SE

SAP SE: -0,53 Prozent

Quelle: SAP

Platz 28: Symrise

Symrise: -0,49 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 27: adidas

adidas: -0,42 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 26: Scout24

Scout24: -0,41 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 25: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: -0,29 Prozent

Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com

Platz 24: BASF

BASF: -0,27 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 23: Zalando

Zalando: -0,24 Prozent

Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images

Platz 22: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): -0,19 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Platz 21: Vonovia SE

Vonovia SE: 0,08 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 20: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 0,09 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 19: Bayer

Bayer: 0,17 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 18: EON SE

EON SE: 0,25 Prozent

Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Platz 17: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 0,37 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 16: Allianz

Allianz: 0,39 Prozent

Quelle: JPstock / Shutterstock.com

Platz 15: Airbus SE

Airbus SE: 0,40 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 14: RWE

RWE: 0,45 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 13: Siemens Energy

Siemens Energy: 0,50 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 12: QIAGEN

QIAGEN: 0,63 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 11: GEA

GEA: 0,70 Prozent

Quelle: GEA Group

Platz 10: Siemens

Siemens: 0,76 Prozent

Quelle: Siemens

Platz 9: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: 0,91 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 8: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,92 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 7: Fresenius SE

Fresenius SE: 0,95 Prozent

Quelle: Fresenius

Platz 6: Deutsche Bank

Deutsche Bank: 1,02 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 5: Merck

Merck: 1,05 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 4: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 1,19 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 3: Hannover Rück

Hannover Rück: 1,37 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 2: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 1,68 Prozent

Quelle: Deutsche Börse AG

Platz 1: Infineon

Infineon: 2,54 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com