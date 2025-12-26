DAX in KW 52: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 52/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 19.12.2025 und dem 24.12.2025. Stand ist der 24.12.2025.
Platz 40: Brenntag SE
Brenntag SE: -1,73 Prozent
Platz 39: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: -1,61 Prozent
Platz 38: Continental
Continental: -1,26 Prozent
Platz 37: Beiersdorf
Beiersdorf: -1,22 Prozent
Platz 36: Rheinmetall
Rheinmetall: -1,19 Prozent
Platz 35: Daimler Truck
Daimler Truck: -1,12 Prozent
Platz 34: BMW
BMW: -1,03 Prozent
Platz 33: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -0,90 Prozent
Platz 32: Henkel vz
Henkel vz: -0,85 Prozent
Platz 31: Porsche Automobil
Porsche Automobil: -0,65 Prozent
Platz 30: Commerzbank
Commerzbank: -0,58 Prozent
Platz 29: SAP SE
SAP SE: -0,53 Prozent
Platz 28: Symrise
Symrise: -0,49 Prozent
Platz 27: adidas
adidas: -0,42 Prozent
Platz 26: Scout24
Scout24: -0,41 Prozent
Platz 25: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: -0,29 Prozent
Platz 24: BASF
BASF: -0,27 Prozent
Platz 23: Zalando
Zalando: -0,24 Prozent
Platz 22: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): -0,19 Prozent
Platz 21: Vonovia SE
Vonovia SE: 0,08 Prozent
Platz 20: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 0,09 Prozent
Platz 19: Bayer
Bayer: 0,17 Prozent
Platz 18: EON SE
EON SE: 0,25 Prozent
Platz 17: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 0,37 Prozent
Platz 16: Allianz
Allianz: 0,39 Prozent
Platz 15: Airbus SE
Airbus SE: 0,40 Prozent
Platz 14: RWE
RWE: 0,45 Prozent
Platz 13: Siemens Energy
Siemens Energy: 0,50 Prozent
Platz 12: QIAGEN
QIAGEN: 0,63 Prozent
Platz 11: GEA
GEA: 0,70 Prozent
Platz 10: Siemens
Siemens: 0,76 Prozent
Platz 9: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: 0,91 Prozent
Platz 8: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,92 Prozent
Platz 7: Fresenius SE
Fresenius SE: 0,95 Prozent
Platz 6: Deutsche Bank
Deutsche Bank: 1,02 Prozent
Platz 5: Merck
Merck: 1,05 Prozent
Platz 4: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 1,19 Prozent
Platz 3: Hannover Rück
Hannover Rück: 1,37 Prozent
Platz 2: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 1,68 Prozent
Platz 1: Infineon
Infineon: 2,54 Prozent
