Freitagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Nachmittag steigen

NASDAQ 100 aktuell

Am Freitag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,07 Prozent fester bei 25.675,17 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,142 Prozent stärker bei 25.692,68 Punkten in den Handel, nach 25.656,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.716,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.620,32 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,578 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 26.11.2025, bei 25.236,94 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 26.09.2025, bei 24.503,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.768,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.182,10 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit PDD (+ 1,79 Prozent auf 115,47 USD), NVIDIA (+ 1,63 Prozent auf 191,69 USD), Workday (+ 1,27 Prozent auf 219,60 USD), Dollar Tree (+ 1,01 Prozent auf 123,24 USD) und ASML (+ 0,91 Prozent auf 1.075,21 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Palantir (-2,10 Prozent auf 190,10 USD), Tesla (-1,46 Prozent auf 478,29 USD), Fiserv (-1,32 Prozent auf 67,05 USD), Warner Bros Discovery (-1,30 Prozent auf 28,85 USD) und Diamondback Energy (-1,27 Prozent auf 145,04 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 17.727.649 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,893 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,78 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

