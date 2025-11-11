DAX 24.370 +1,2%ESt50 5.791 +1,1%MSCI World 4.410 +0,1%Top 10 Crypto 14,26 +4,7%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.654 +2,0%Euro 1,1571 -0,1%Öl 64,69 -0,7%Gold 4.128 +0,0%
Bayer-Aktie trotzt Glyphosat-Rückstellungen: Drittes Quartal schlägt Erwartungen
Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau
KSB Aktie

978,00 EUR +30,00 EUR +3,16 %
STU
Marktkap. 1,66 Mrd. EUR

KGV 8,91 Div. Rendite 4,46%
WKN 629203

ISIN DE0006292030

Symbol KSVRF

Warburg Research

KSB SECo vz Buy

10:46 Uhr
KSB SECo vz Buy
KSB SE & Co. KGaA Vz.
978,00 EUR 30,00 EUR 3,16%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB von 1010 auf 1200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Profitabilität (Ebit-Marge) habe sich im dritten Jahresviertel stark entwickelt, schrieb Stefan Augustin in der am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. In der Absatzregion Amerika sei die Auftragslage für den Pumpenhersteller mit Abstand am besten gewesen, in Europa habe sie stagniert und in Asien leicht geschwächelt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KSB Buy

Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1.200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
966,00 €		 Abst. Kursziel*:
24,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
978,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,70%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.200,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

