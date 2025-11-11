Warburg Research

KSB SECo vz Buy

10:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB von 1010 auf 1200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Profitabilität (Ebit-Marge) habe sich im dritten Jahresviertel stark entwickelt, schrieb Stefan Augustin in der am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. In der Absatzregion Amerika sei die Auftragslage für den Pumpenhersteller mit Abstand am besten gewesen, in Europa habe sie stagniert und in Asien leicht geschwächelt./rob/bek/ag

