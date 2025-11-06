DAX 23.802 +0,3%ESt50 5.624 +0,2%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 13,75 -1,6%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 88.217 +0,5%Euro 1,1539 -0,1%Öl 64,02 +0,7%Gold 4.008 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 NEL ASA A0B733 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach bewegter Woche: DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen in Rot -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Buy von UBS AG für Heidelberg Materials-Aktie Buy von UBS AG für Heidelberg Materials-Aktie
DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung behauptet - Berichtssaison gibt Richtung vor DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung behauptet - Berichtssaison gibt Richtung vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SUSS MicroTec Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
31,98 EUR +1,20 EUR +3,90 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 509,62 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1K023

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1K0235

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SESMF

Deutsche Bank AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

09:16 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
31,98 EUR 1,20 EUR 3,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 36 auf 40 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der auf die Halbleiterindustrie fokussierte Maschinenbauer sei bestens gerüstet für einen weiteren Aufschwung durch den Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI), schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Im vierten Quartal erwarte das Unternehmen deutlich verbesserte Auftragseingänge und die jüngsten Äußerungen des Konzernchefs zur Stimmung im Halbleitersektor hätten zuversichtlicher geklungen als in den Monaten zuvor. Vor diesen Hintergründen habe sich das Profil von Chancen und Risiken zum Positiven verändert./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,64 €		 Abst. Kursziel*:
18,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
31,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,08%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

09:16 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
28.10.25 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

StockXperts SUSS MicroTec: Wachstum ja, aber zu welchem Preis? SUSS MicroTec: Wachstum ja, aber zu welchem Preis?
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Suss Microtec auf 'Buy' und Ziel auf 40 Euro
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX beginnt Handel im Plus
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX schwächelt zum Handelsende
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht letztendlich Verluste
dpa-afx SUSS-Aktie springt zweistellig hoch: Halbleiterzulieferer optimistisch - Ausblick für Q4 steigt
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX fällt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich leichter
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: New SUSS production site in Zhubei has officially opened
EQS Group EQS-Adhoc: Preliminary figures of SUSS for the third quarter of 2025 significantly below market expectations – Guidance for gross profit margin and EBIT margin for the financial year 2025 reduced
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SUSS finishes first half of the year with significant sales growth
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: SUSS adjusts its guidance for gross profit margin and EBIT margin in financial year 2025
RSS Feed
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zu myNews hinzufügen