DAX23.826 +0,4%Est505.631 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,76 -1,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.217 +0,5%Euro1,1539 -0,1%Öl64,08 +0,8%Gold4.006 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 NEL ASA A0B733 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach bewegter Woche: DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Daimler Truck: Gewinneinbruch
Top News
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Eli Lilly-Aktie steigt, Novo Nordisk fällt: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente Eli Lilly-Aktie steigt, Novo Nordisk fällt: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Schwache Zahlen

Daimler Truck-Aktie steigt trotz deutlichem Gewinnrückgang - Nordamerika belastet Quartalsergebnis

07.11.25 09:00 Uhr
Daimler Truck-Aktie fester: Daimler Truck unter Druck - Nordamerika reißt Riesenloch in die Bilanz | finanzen.net

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat wegen der Branchenschwäche in seinem wichtigen Markt Nordamerika im dritten Quartal deutlich Federn lassen müssen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
34,50 EUR -0,21 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz von Daimler Truck im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - sank wegen eines Absatzrückgangs um 14 Prozent auf rund 10,6 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Freitag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern fiel um 40 Prozent auf 716 Millionen Euro. Im Industriegeschäft sackte die operative Marge um drei Prozentpunkte auf 6,3 Prozent ab und fiel damit leicht schwächer aus als von Analysten erwartet. Finanzchefin Eva Scherer sprach laut Mitteilung von schwierigen Marktbedingungen in Nordamerika.

Wer­bung

Der Auftragseingang lag gestützt von einem Aufschwung in Europa etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 93.923 Fahrzeuge. In Nordamerika habe es im Quartal eine Erholung vom sehr niedrigen Niveau im zweiten Jahresviertel gegeben, hieß es. Unter dem Strich fiel der Gewinn je Aktie bei den Schwaben um gut ein Viertel auf 57 Cent. Den in diesem Jahr mehrfach gesenkten Ausblick bestätigte Konzernchefin Karin Radström.

Daimler Truck-Aktie steigt

Die Anleger haben am Freitag im vorbörslichen Handel positiv auf die Quartalszahlen von Daimler Truck reagiert. Die Papiere des Nutzfahrzeugherstellers notierten auf der Handelsplattform Tradegate bei 35,11 Euro und damit 1,2 Prozent über dem Xetra-Schluss.

Daimler Truck hat zwar wegen der Branchenschwäche in seinem wichtigen Markt Nordamerika im dritten Quartal deutlich Federn lassen müssen. Am Markt hieß es jedoch, es sei bereits mit einem schwachen Geschäftsbericht gerechnet worden.

Wer­bung

Experte Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan resümierte, der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick beibehalten. Er setzt für die Aktien weiterhin ein Kursziel von 50 Euro an. Damit zählt er zu den optimistischsten Experten am Markt.

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daimler Truck AG, Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
09:31Daimler Truck UnderperformBernstein Research
08:56Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:56Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:31Daimler Truck UnderperformBernstein Research
27.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
30.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen