Daimler Truck-Aktie steigt trotz deutlichem Gewinnrückgang - Nordamerika belastet Quartalsergebnis
Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat wegen der Branchenschwäche in seinem wichtigen Markt Nordamerika im dritten Quartal deutlich Federn lassen müssen.
Der Umsatz von Daimler Truck im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - sank wegen eines Absatzrückgangs um 14 Prozent auf rund 10,6 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Freitag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern fiel um 40 Prozent auf 716 Millionen Euro. Im Industriegeschäft sackte die operative Marge um drei Prozentpunkte auf 6,3 Prozent ab und fiel damit leicht schwächer aus als von Analysten erwartet. Finanzchefin Eva Scherer sprach laut Mitteilung von schwierigen Marktbedingungen in Nordamerika.
Der Auftragseingang lag gestützt von einem Aufschwung in Europa etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 93.923 Fahrzeuge. In Nordamerika habe es im Quartal eine Erholung vom sehr niedrigen Niveau im zweiten Jahresviertel gegeben, hieß es. Unter dem Strich fiel der Gewinn je Aktie bei den Schwaben um gut ein Viertel auf 57 Cent. Den in diesem Jahr mehrfach gesenkten Ausblick bestätigte Konzernchefin Karin Radström.
Daimler Truck-Aktie steigt
Die Anleger haben am Freitag im vorbörslichen Handel positiv auf die Quartalszahlen von Daimler Truck reagiert. Die Papiere des Nutzfahrzeugherstellers notierten auf der Handelsplattform Tradegate bei 35,11 Euro und damit 1,2 Prozent über dem Xetra-Schluss.
Daimler Truck hat zwar wegen der Branchenschwäche in seinem wichtigen Markt Nordamerika im dritten Quartal deutlich Federn lassen müssen. Am Markt hieß es jedoch, es sei bereits mit einem schwachen Geschäftsbericht gerechnet worden.
Experte Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan resümierte, der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick beibehalten. Er setzt für die Aktien weiterhin ein Kursziel von 50 Euro an. Damit zählt er zu den optimistischsten Experten am Markt.
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX)
