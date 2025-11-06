DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 -2,7%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.388 -3,3%Euro1,1550 +0,5%Öl63,47 -0,1%Gold3.979 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street mit Abgaben -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Opendoor Technologies-Aktie gibt nach: Umsatzeinbruch jedoch nicht so schlimm als erwartet Opendoor Technologies-Aktie gibt nach: Umsatzeinbruch jedoch nicht so schlimm als erwartet
SoundHound-Aktie fällt: Umsatz springt erneut hoch - doch rote Zahlen bleiben SoundHound-Aktie fällt: Umsatz springt erneut hoch - doch rote Zahlen bleiben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Quartalsbilanz

Opendoor Technologies-Aktie gibt nach: Umsatzeinbruch jedoch nicht so schlimm als erwartet

06.11.25 22:28 Uhr
NASDAQ-Wert Opendoor Technologies-Aktie im Minus: Opendoor sacken die Umsätze weg - Profitabilität bleibt aus | finanzen.net

Das Onlineimmobilienunternehmen Opendoor Technologies, dessen Anteilsschein sich jüngst einen Ruf als Meme-Aktie erarbeitet hat, hat seine Bücher geöffnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Opendoor Technologies Inc
6,21 EUR -0,24 EUR -3,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Opendoor Technologies hat für das abgelaufene dritte Quartal 2025 ein negatives EPS von 0,12 US-Dollar gemeldet. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ein Minus von 0,11 US-Dollar je Aktie erlitten, die Analysten hatten nun im Vorfeld damit gerechnet, dass das Unternehmen den Quartalsverlust auf 0,076 US-Dollar je Aktie würde eingrenzen können.

Wer­bung

Der Umsatz von Opendoor Technologies belief sich im Berichtszeitraum auf 915 Millionen US-Dollar. Analysten hatten hier einen Wert von 850 Millionen US-Dollar erwartet. Dies steht im Vergleich zu den 1,377 Milliarden US-Dollar, die im Vorjahresviertel erzielt wurden.

Die an der NASDAQ gelistete Opendoor Technologies-Aktie verliert am Donnerstag nachbörslich zeitweise 1,83 Prozent auf 6,44 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Opendoor Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Opendoor Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Opendoor Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Opendoor, Around the World Photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Opendoor Technologies Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung