Bücher geöffnet

Der Fitnessbike-Hersteller Peloton hat am Donnerstag nach Handelsschluss in den USA seine Bücher geöffnet. Das sind die Ergebnisse des abgeschlossenen Quartals.

Im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Peloton Interactive starke Zahlen verbucht.

Beim Umsatz hatten die Experten 540,7 Millionen Millionen US-Dollar erwartet - tatsächlich konnte Peloton im Berichtsquartal Erlöse von 551 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren allerdings noch 586,0 Millionen US-Dollar umgesetzt worden.

Die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr hat Peloton indes auf 425 bis 475 Millionen US-Dollar angehoben. Zuletzt wurde ein positiver Free Cash Flow von 67 Millionen US-Dollar verzeichnet, die Trainingszeit pro Abonnent konnte um 5 Prozent gesteigert werden.

Die Peloton-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 7,60 Prozent höher bei 7,22 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net