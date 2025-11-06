DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 -2,7%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.554 -3,1%Euro1,1549 +0,5%Öl63,61 +0,1%Gold3.977 -0,1%
Bücher geöffnet

Peloton-Aktie springt an: Mehr Umsatz verbucht - Erwartungen geschlagen

06.11.25 22:18 Uhr
Peloton-Aktie an der NASDAQ stark gesucht: Peloton macht mehr Umsatz - Anleger begeistert | finanzen.net

Der Fitnessbike-Hersteller Peloton hat am Donnerstag nach Handelsschluss in den USA seine Bücher geöffnet. Das sind die Ergebnisse des abgeschlossenen Quartals.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
5,74 EUR -0,31 EUR -5,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Peloton Interactive starke Zahlen verbucht.

Wer­bung

Beim Umsatz hatten die Experten 540,7 Millionen Millionen US-Dollar erwartet - tatsächlich konnte Peloton im Berichtsquartal Erlöse von 551 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren allerdings noch 586,0 Millionen US-Dollar umgesetzt worden.

Die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr hat Peloton indes auf 425 bis 475 Millionen US-Dollar angehoben. Zuletzt wurde ein positiver Free Cash Flow von 67 Millionen US-Dollar verzeichnet, die Trainingszeit pro Abonnent konnte um 5 Prozent gesteigert werden.

Die Peloton-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 7,60 Prozent höher bei 7,22 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Peloton Interactive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

