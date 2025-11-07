KRONES-Aktie: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen
KRONES hat im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch den operativen Gewinn gesteigert und ein überraschend deutliches Plus bei den Neuaufträgen verzeichnet.
Werte in diesem Artikel
Bei der operativen Rendite lag der Hersteller von Abfüllanlagen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie allerdings unter den Marktschätzungen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern KRONES.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal den weiteren Angaben zufolge um 4,7 Prozent auf 1,381 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 1,4 Milliarden gerechnet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte auf 142,2 (Vorjahr: 134,9) Millionen Euro. Hier hatten Analysten mit 151 Millionen Euro mehr erwartet. Die entsprechende Marge stieg leicht auf 10,3 von 10,2 Prozent. Analysten hatten mit 11,0 Prozent gerechnet.
Der Auftragseingang kletterte um 6,2 Prozent auf 1,374 Milliarden Euro. Das ist etwas mehr als Analysten im Konsens mit 1,325 Milliarden Euro erwartet haben.
Im Gesamtjahr strebt der Konzern weiterhin ein Umsatzplus von 7 bis 9 Prozent an. Die EBITDA-Marge soll 10,2 bis 10,8 Prozent erreichen, der ROCE 18 bis 20 Prozent.
DOW JONES
