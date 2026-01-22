DAX 24.858 +0,0%ESt50 5.934 -0,4%MSCI World 4.502 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 76.191 +0,1%Euro 1,1746 -0,1%Öl 65,63 +1,9%Gold 4.943 +0,1%
KRONES Aktie

140,60 EUR +2,00 EUR +1,44 %
STU
Marktkap. 4,25 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500

ISIN DE0006335003

Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
140,60 EUR 2,00 EUR 1,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones in einem Ausblick auf die Quartalszahlen von 164 auf 165 Euro angepasst und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie, der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen starte mit gesenkten Konsenserwartungen ins Jahr 2026. Die Ausgangslage für die Auftragsentwicklung sei attraktiv./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
165,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
141,00 €		 Abst. Kursziel*:
17,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
140,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,35%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
162,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

14:41 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 KRONES Buy UBS AG
13.01.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
20.11.25 KRONES Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu KRONES AG

finanzen.net KRONES-Anlage im Blick MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingefahren MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagnachmittag gesucht
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagmittag auf grünem Terrain
finanzen.net KRONES-Aktie: in enger Beziehung verkauft Anteile
EQS Group EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, Verkauf
finanzen.net MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Jefferies wirbelt Tech-Werte auf: Aktien von ATOSS und PVA TePla im Hoch - SMA Solar stürzt ab
finanzen.net MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
EQS Group EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, sell
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 07/11/2025, 06:45 CET/CEST - Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-News: Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Krones AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Krones significantly increases profitability in first half-year and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Krones has a good start into 2025 and continues its profitable growth path
