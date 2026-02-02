DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -8,9%Nas22.669 -1,0%Bitcoin56.087 -9,6%Euro1,1802 ±-0,0%Öl67,87 -1,6%Gold4.860 -2,1%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
SAP-Aktie im Fokus der Anleger: Milliardenschwerer Aktienrückkauf startet SAP-Aktie im Fokus der Anleger: Milliardenschwerer Aktienrückkauf startet
Überraschung bleibt aus: Europäische Zentralbank lässt Leitzinsen unverändert Überraschung bleibt aus: Europäische Zentralbank lässt Leitzinsen unverändert
VINCI-Aktie: Erwartungen in 2025 übertroffen

05.02.26 18:11 Uhr
VINCI-Aktie: Jahresergebnis über den Erwartungen | finanzen.net

Der französische Infrastrukturkonzern VINCI hat im vergangenen Jahr die Markterwartungen übertroffen.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg 2025 um gut sechs Prozent auf 9,56 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Nanterre mitteilte. Der Umsatz kletterte um gut vier Prozent auf fast 74,6 Milliarden Euro. Unter dem Strich legte der Gewinn um knapp ein Prozent auf 4,9 Milliarden Euro zu. Die Dividende soll um 25 Cent auf 5,00 Euro je Aktie steigen. Analysten hatten im Schnitt insgesamt weniger erwartet.

In einem turbulenten globalen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld hat aus Sicht von VINCI-Chef Pierre Anjolras die dezentrale Organisation der Gruppe erneut ihre Vorzüge unter Beweis gestellt. Wenn die Effekte einer höheren Unternehmenssteuer außer Acht gelassen werden, erwarte das Management auch im neuen Jahr mehr Umsatz und mehr Gewinn. VINCI ist ein Bau- und Energiekonzern und betreibt daneben auch Flughäfen und Mautstraßen.

/jha/he

NANTERRE (dpa-AFX)

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu VINCI

DatumMeistgelesen
Analysen zu VINCI

DatumRatingAnalyst
30.01.2026VINCI OverweightBarclays Capital
26.01.2026VINCI BuyUBS AG
21.01.2026VINCI BuyUBS AG
21.01.2026VINCI BuyJefferies & Company Inc.
15.01.2026VINCI BuyDeutsche Bank AG
