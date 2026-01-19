DAX 24.703 -1,0%ESt50 5.891 +0,0%MSCI World 4.433 -0,1%Top 10 Crypto 11,82 -1,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 76.140 +1,1%Euro 1,1711 -0,1%Öl 63,97 -0,1%Gold 4.863 +2,1%
Marktkap. 64,97 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Das Wachstum im Segment Flughäfen habe sich im Dezember nochmals abgeschwächt im Vergleich zum November, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Belastet hätten vor allem Stornierungen von Flügen in Japan. Die Flugmärkte Mexiko, Brasilien und Chile hätten sich dagegen besser entwickelt./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

