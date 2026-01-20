Qiagen NV Registered Aktie
Marktkap. 8,39 Mrd. EURKGV 119,69 Div. Rendite 0,00%
WKN A41HBE
ISIN NL0015002SN0
Symbol QGEN
QIAGEN Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Qiagen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist stehe erneut wegen Übernahmegerüchten im Fokus, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies der Analyst auf einen Bloomberg-Bericht, dass Qiagen strategische Optionen prüfe, darunter auch einen möglichen Verkauf. Der Aufsichtsrat führe unter anderem Gespräche mit US-Interessenten wie Thermo Fisher, Danaher und Agilent. Laut Kürten macht "das attraktive und dynamisch wachsende Produktportfolio Qiagen zu einem attraktiven Übernahmeziel". Der Ausgang der Gespräche zum jetzigen Zeitpunkt sei allerdings völlig offen./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Qiagen NV Registered Kaufen
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
45,22 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
45,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
