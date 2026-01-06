VINCI Aktie
Marktkap. 67,38 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Neutral" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Zur drohenden Zusatzsteuer in Frankreich und der Transportsteuer für lange Strecken lasse sich derzeit noch nicht viel sagen, schrieb Elodie Rall am Mittwoch nach einem Gespräch mit dem IR-Chef Gregoire Thibault des Mautstraßen- und Flughafenbetreibers./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Neutral
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
133,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
123,70 €
|Abst. Kursziel*:
7,52%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
124,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,26%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
136,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|14:06
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|17.12.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|16.12.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:06
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|17.12.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|16.12.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|14:06
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|21.10.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.21
|VINCI Hold
|Kepler Cheuvreux
|09.09.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital