NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Neutral" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Zur drohenden Zusatzsteuer in Frankreich und der Transportsteuer für lange Strecken lasse sich derzeit noch nicht viel sagen, schrieb Elodie Rall am Mittwoch nach einem Gespräch mit dem IR-Chef Gregoire Thibault des Mautstraßen- und Flughafenbetreibers./rob/ajx/edh

