VINCI Aktie

124,00 EUR +3,00 EUR +2,48 %
115,46 CHF -0,02 CHF -0,02 %
Marktkap. 67,38 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Neutral" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Zur drohenden Zusatzsteuer in Frankreich und der Transportsteuer für lange Strecken lasse sich derzeit noch nicht viel sagen, schrieb Elodie Rall am Mittwoch nach einem Gespräch mit dem IR-Chef Gregoire Thibault des Mautstraßen- und Flughafenbetreibers./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Neutral

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
133,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
123,70 €		 Abst. Kursziel*:
7,52%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
124,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,26%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
136,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

