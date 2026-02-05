TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. Februar
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q
*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Bechtle AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Dezember
Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +13,0 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: +1,0% gg Vm
zuvor: -2,5% gg Vm
Importe
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember
saisonbereinigt
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Unternehmensumfrage
10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede im Club der Wirtschaftsjournalisten
10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters"
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Jahresergebnis
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Februar
PROGNOSE: 55,0
zuvor: 56,4
- OM/USA und Iran führen im Oman Atomgespräche
- US/Fed-Gouverneur Jefferson, Rede bei Event der Brookings Institution
