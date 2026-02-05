DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -11,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.170 +3,3%Euro1,1799 +0,1%Öl67,92 +0,9%Gold4.837 +1,3%
TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. Februar

06.02.26 06:10 Uhr

===

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q

*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Bechtle AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Dezember

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +13,0 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -2,5% gg Vm

Importe

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Unternehmensumfrage

10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede im Club der Wirtschaftsjournalisten

10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters"

*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Jahresergebnis

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Februar

PROGNOSE: 55,0

zuvor: 56,4

- OM/USA und Iran führen im Oman Atomgespräche

- US/Fed-Gouverneur Jefferson, Rede bei Event der Brookings Institution

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

