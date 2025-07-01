DAX24.466 -0,1%Est505.921 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3700 +0,5%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.188 +3,4%Euro1,1788 ±0,0%Öl68,24 +1,4%Gold4.868 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Amazon steigert Gewinn und Umsatz - deutlich höhere Investitionen -- Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Bayer-Aktie zieht an: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich Bayer-Aktie zieht an: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
10 vor 9

Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - Canopy Growth-Bilanz steht an

06.02.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Cannabis-Konzern Canopy öffnet die Bücher | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.466,0 PKT -25,1 PKT -0,10%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.885,2 PKT 37,9 PKT 0,14%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
54.253,7 PKT 435,6 PKT 0,81%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.075,9 PKT -26,3 PKT -0,64%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX schwächer erwartet

Der DAX verliert vorbörslich zeitweise leicht.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich im Plus

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise mit einem Aufschlag von 0,57 Prozent auf 54.122,41 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sind ebenso Gewinnen zu sehen: Der Shanghai Composite steigt um 0,24 Prozent auf 4.085,90 Zähler.

Wer­bung

Der Hang Seng verliert unterdessen 0,98 Prozent auf 26.622,67 Zähler.

3. Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen

Der Internetkonzern Amazon hat am Donnerstag seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung im jüngsten Quartal und dem Gesamtjahr berichtet. Zur Nachricht

Wer­bung

4. Cannabis-Bilanz voraus

Vor dem Start des US-Handels wird Cannabis-Konzern Canopy Growth seine Kennzahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorlegen. Was Analysten erwarten

5. Bayer-Aktie: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich

Der Gerinnungshemmer Asundexian von Bayer reduziert das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls substanziell, und zwar um 26 Prozent.Zur Nachricht

6. Strategy-Aktie tiefer: Tiefrote Zahlen - Umsatz höher als erwartet

Der als Bitcoin-HODLER bekannte US-Softwarekonzern Strategy hat am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

7. Reddit-Aktie gewinnt: Gewinn- und Umsatzerwartungen deutlich übertroffen

Für Reddit-Anleger wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend: Die Bilanzveröffentlichung des Internetkonzerns stand auf der Agenda. Zur Nachricht

8. Danone ruft in Deutschland noch mehr Babynahrung zurück.

Der Lebensmittelkonzern Danone ruft weitere Chargen der Babynahrungsmarken Aptamil und Milumil zurück. Hintergrund sind aktualisierte Empfehlungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) zu Grenzwerten für den Stoff Cereulid, wie das Unternehmen mitteilte. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise legen zu. So verteuerte sich der WTI um 0,92 auf 64,21 Dollar, während Brent um 1,12 auf 68,49 Dollar anzog.

10. Euro gewinnt zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1799 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.

Bildquellen: Superstar / Shutterstock.com