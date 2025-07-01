Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - Canopy Growth-Bilanz steht an
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX schwächer erwartet
Der DAX verliert vorbörslich zeitweise leicht.
2. Börsen in Fernost mehrheitlich im Plus
In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise mit einem Aufschlag von 0,57 Prozent auf 54.122,41 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland sind ebenso Gewinnen zu sehen: Der Shanghai Composite steigt um 0,24 Prozent auf 4.085,90 Zähler.
Der Hang Seng verliert unterdessen 0,98 Prozent auf 26.622,67 Zähler.
3. Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen
Der Internetkonzern Amazon hat am Donnerstag seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung im jüngsten Quartal und dem Gesamtjahr berichtet. Zur Nachricht
4. Cannabis-Bilanz voraus
Vor dem Start des US-Handels wird Cannabis-Konzern Canopy Growth seine Kennzahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorlegen. Was Analysten erwarten
5. Bayer-Aktie: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich
Der Gerinnungshemmer Asundexian von Bayer reduziert das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls substanziell, und zwar um 26 Prozent.Zur Nachricht
6. Strategy-Aktie tiefer: Tiefrote Zahlen - Umsatz höher als erwartet
Der als Bitcoin-HODLER bekannte US-Softwarekonzern Strategy hat am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht
7. Reddit-Aktie gewinnt: Gewinn- und Umsatzerwartungen deutlich übertroffen
Für Reddit-Anleger wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend: Die Bilanzveröffentlichung des Internetkonzerns stand auf der Agenda. Zur Nachricht
8. Danone ruft in Deutschland noch mehr Babynahrung zurück.
Der Lebensmittelkonzern Danone ruft weitere Chargen der Babynahrungsmarken Aptamil und Milumil zurück. Hintergrund sind aktualisierte Empfehlungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) zu Grenzwerten für den Stoff Cereulid, wie das Unternehmen mitteilte. Zur Nachricht
9. Ölpreise steigen
Die Ölpreise legen zu. So verteuerte sich der WTI um 0,92 auf 64,21 Dollar, während Brent um 1,12 auf 68,49 Dollar anzog.
10. Euro gewinnt zum Dollar leicht
Der Euro kostet am Morgen 1,1799 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.
