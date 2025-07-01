10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX schwächer erwartet

Der DAX verliert vorbörslich zeitweise leicht.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich im Plus

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise mit einem Aufschlag von 0,57 Prozent auf 54.122,41 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sind ebenso Gewinnen zu sehen: Der Shanghai Composite steigt um 0,24 Prozent auf 4.085,90 Zähler.

Der Hang Seng verliert unterdessen 0,98 Prozent auf 26.622,67 Zähler.

3. Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen

Der Internetkonzern Amazon hat am Donnerstag seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung im jüngsten Quartal und dem Gesamtjahr berichtet. Zur Nachricht

4. Cannabis-Bilanz voraus

Vor dem Start des US-Handels wird Cannabis-Konzern Canopy Growth seine Kennzahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorlegen. Was Analysten erwarten

5. Bayer-Aktie: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich

Der Gerinnungshemmer Asundexian von Bayer reduziert das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls substanziell, und zwar um 26 Prozent.Zur Nachricht

6. Strategy-Aktie tiefer: Tiefrote Zahlen - Umsatz höher als erwartet

Der als Bitcoin-HODLER bekannte US-Softwarekonzern Strategy hat am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

7. Reddit-Aktie gewinnt: Gewinn- und Umsatzerwartungen deutlich übertroffen

Für Reddit-Anleger wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend: Die Bilanzveröffentlichung des Internetkonzerns stand auf der Agenda. Zur Nachricht

8. Danone ruft in Deutschland noch mehr Babynahrung zurück.

Der Lebensmittelkonzern Danone ruft weitere Chargen der Babynahrungsmarken Aptamil und Milumil zurück. Hintergrund sind aktualisierte Empfehlungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) zu Grenzwerten für den Stoff Cereulid, wie das Unternehmen mitteilte. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise legen zu. So verteuerte sich der WTI um 0,92 auf 64,21 Dollar, während Brent um 1,12 auf 68,49 Dollar anzog.

10. Euro gewinnt zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1799 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.