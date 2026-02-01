DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6200 +3,5%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.197 +3,4%Euro1,1796 +0,1%Öl68,30 +1,5%Gold4.842 +1,4%
06.02.26 07:39 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX mit weitere Rückschlägen erwartet - KI-Sorgen im Fokus | finanzen.net

Auch am Freitag tendiert der DAX zu weiteren Verlusten. Nach den gestern vorgelegten Amazon-Zahlen rückt einmal mehr KI und die damit einhergehenden Investitionen in den Fokus

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.491,1 PKT -112,0 PKT -0,46%
Nach dem Stabilisierungsversuch im DAX seit Donnerstagnachmittag zeichnet sich am Freitagmorgen wieder ein Rückschlag ab.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Amazon-Zahlen und KI-Sorgen im Fokus

Im nachbörslichen US-Handel zeigt sich mit dem zweistelligen Kursrutsch bei Amazon nun aber, wie hartnäckig gerade die KI-Sorgen der Anleger sind. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken. Damit liegt Amazon noch über der bereits riesigen Zahl der Google-Mutter Alphabet vom Mittwoch.

"Der KI-Investitions-Kater verwandelt sich gerade in eine wilde Flucht", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Anlegerstimmung erscheine gerade wie das Negativ des Booms von 2021. "Die Anleger wollen schnellere Ergebnisse sehen", stimmte der Jefferies-Branchenexperte Brent Thill mit Blick auf Amazon zu. Neben der Diskussion, ob und wann sich die immensen Investitionen in KI auszahlen, belastet viele Unternehmen auch das Thema KI-Konkurrenz.

Was die geopolitischen Krisenherde betrifft, könnte es am Freitag erste Bewegungen geben. Der Iran will heute nach eigenen Angaben mit den USA neue Verhandlungen beginnen.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

