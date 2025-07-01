Deutsche Produktion sinkt im Dezember unerwartet deutlich

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Dezember deutlicher als erwartet gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging sie gegenüber dem Vormonat um 1,9 Prozent zurück und lag um 0,6 (November: plus 0,5) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang von 0,2 Prozent nur prognostiziert. Allerdings hatte sich nach dem am Donnerstag gemeldeten des Umsatzes im verarbeitenden Gewerbe auch mit einem deutlicheren Rücksetzer bei der Produktion gerechnet worden. Der vorläufig für November gemeldete Produktionsanstieg von 0,8 Prozent wurde auf 0,2 Prozent revidiert. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich von Oktober bis Dezember war die Produktion um 0,9 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor.

