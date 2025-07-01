Deutsche Exporte steigen im Dezember überraschend stark

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Dezember kräftig gesteigert. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 4,0 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 1,0 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 2,7 Prozent höher.

"Die Exporte gleichen die Verluste aus dem Vormonat wieder aus", kommentierte Alexander Krüger, Ökonom bei Hauck Aufhäuser Lampe. "Es bleibt dabei, dass der Exportsektor mächtig Sand im Getriebe hat. Weitere negative Mengenreaktionen infolge der US-Zölle stehen bevor."

Die Importe stiegen im Dezember um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten dagegen ein Minus von 0,2 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 5,6 Prozent.

Insgesamt wurden im Dezember kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 133,3 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 116,2 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Der Außenhandelsüberschuss betrug im Dezember kalender- und saisonbereinigt 17,1 Milliarden Euro.

In die Mitgliedstaaten der EU wurden im Dezember kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 75,3 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 59,4 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber dem Vormonat stiegen die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die EU-Staaten um 3,1 Prozent und die Importe aus diesen Staaten um 1,7 Prozent.

In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im Dezember kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 58,0 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 56,8 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Exporte in Drittstaaten um 5,0 Prozent und die Importe von dort um 1,2 Prozent.

Im Gesamtjahr 2025 stiegen die Exporte gegenüber dem Vorjahr kalender- und saisonbereinigt um 1,0 Prozent und die Importe um 4,4 Prozent. Die gesamten Exporte beliefen sich auf 1.569,6 Milliarden Euro, die Importe auf 1.366,9 Milliarden Euro. Der Außenhandelsüberschuss betrug 202,8 Milliarden Euro.

