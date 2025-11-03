DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.849 -2,2%Euro1,1532 ±-0,0%Öl65,06 ±-0,0%Gold4.013 +0,3%
Verkaufsempfehlungen KW 44

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

03.11.25 03:19 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Aktien Empfehlungen KW 25/44: Analysten raten zum Verkauf

Platz 14: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 13: Unilever

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

Platz 12: Novo Nordisk

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 415 auf 290 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Platz 11: H&M

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Venturelli Luca / Shutterstock.com

Platz 10: Swiss Re

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 123 auf 124 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Platz 9: Nordex

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 8: ABB

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktie des Industriekonzerns ABB von 45 auf 50 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: abb

Platz 7: Symrise

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 71 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Symrise AG

Platz 6: SUSS MicroTec

Die DZ Bank hat SUSS MicroTec nach deutlich reduzierten Jahreszielen von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 37 auf 22 Euro gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: SUSS MicroTec SE

Platz 5: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Platz 4: Redcare Pharmacy

Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Redcare Pharmacy

Platz 3: Lufthansa

Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Platz 2: WACKER CHEMIE

Die DZ Bank hat WACKER CHEMIE nach reduzierten Jahreszielen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 65 auf 58 Euro gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie

Platz 1: PUMA

Die US-Bank JPMorgan hat PUMA nach Quartalszahlen und einem Strategie-Update mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Ascroft/ PUMA

Bildquellen: Victor Moussa / Shutterstock.com, valerianic / Shutterstock.com