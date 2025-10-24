DAX 24.302 +0,3%ESt50 5.695 +0,4%MSCI World 4.378 +0,2%Top 10 Crypto 15,73 +5,7%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 98.813 +0,4%Euro 1,1629 +0,0%Öl 65,10 -0,9%Gold 4.036 -1,1%
Swiss Re Aktie

163,50 EUR +0,40 EUR +0,25 %
STU
151,45 CHF +0,35 CHF +0,23 %
SWX
Marktkap. 44,92 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M

ISIN CH0126881561

Symbol SSREF

Barclays Capital

Swiss Re Underweight

09:16 Uhr
Swiss Re Underweight
Swiss Re AG
163,50 EUR 0,40 EUR 0,25%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 123 auf 124 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat gab seinen Schätzungen am Freitag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Rückversicherer den letzten Feinschliff. Die Großschäden im dritten Quartal seien recht milde gewesen. Die meisten Konzerne dürften aber ihre Bilanzen für eine Marktabschwächung rüsten wollen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Underweight

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
124,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
151,10 CHF		 Abst. Kursziel*:
-17,94%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
151,45 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,12%
Analyst Name:
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,80 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

09:16 Swiss Re Underweight Barclays Capital
21.10.25 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
08.10.25 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Swiss Re AG

finanzen.net Performance unter der Lupe SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 5 Jahren verdient SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich zum Start schwächer
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI in Rot
finanzen.net Keine Impulse: SMI am Freitagmittag zwischen den Vorzeichen
wikifolio Wochenschwerpunkt - Das Fundament stimmt
finanzen.net Handel in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels in Grün
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI schließt mit Verlusten
finanzen.net Börse Zürich: So steht der SMI am Donnerstagnachmittag
EQS Group Silver economy ushers in a new era of growth for life insurance
EQS Group GLP-1 drugs may reduce mortality by up to 6.4% in the US by 2045
EQS Group Holistic approach needed to maintain resilience in a complex risk landscape
EQS Group Global property and casualty insurance market has increased efficiency, capacity and resilience, finds Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 2.6 billion for the first half of 2025
EQS Group Swiss Re’s Life Guide adds guidance on repurposed longevity drugs
EQS Group Wildfires and severe thunderstorms in the US drive global insured losses to USD 80 billion in first half of 2025, Swiss Re Institute estimates
EQS Group US tariffs to slow both global economic and insurance premium growth, says Swiss Re Institute
