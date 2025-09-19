DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.636 +0,2%Euro1,1743 ±0,0%Öl66,66 -1,3%Gold3.685 ±0,0%
20.09.25 10:13 Uhr
So bewegen sich Gold & Co. heute

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.672,71 USD -18,16 USD -0,67%
News
Baumwolle
0,65 USD -0,00 USD -0,40%
News
Bleipreis
1.964,00 USD -5,00 USD -0,25%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR 0,00 EUR 0,19%
News
EEX Strompreis Phelix DE
92,41 EUR -0,51 EUR -0,55%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,92 USD -0,02 USD -0,75%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.685,06 USD 0,00 USD 0,00%
News
Haferpreis
3,21 USD -0,01 USD -0,23%
News
Heizölpreis
60,76 USD -1,06 USD -1,71%
News
Holzpreis
567,50 USD -6,50 USD -1,13%
News
Kaffeepreis
3,65 USD -0,57 USD -13,44%
News
Kakaopreis
5.041,00 GBP 26,00 GBP 0,52%
News
Kohlepreis
94,00 USD 0,50 USD 0,53%
News
Kupferpreis
9.904,00 USD 9,00 USD 0,09%
News
Lebendrindpreis
2,33 USD 0,01 USD 0,45%
News
Mageres Schwein Preis
0,98 USD 0,00 USD 0,49%
News
Maispreis
4,24 USD -0,00 USD -0,06%
News
Mastrindpreis
3,59 USD 0,01 USD 0,24%
News
Milchpreis
17,64 USD 0,00 USD 0,00%
News
Naphthapreis (European)
560,53 USD -2,83 USD -0,50%
News
Nickelpreis
15.135,00 USD 35,00 USD 0,23%
News
Ölpreis (Brent)
66,66 USD -0,86 USD -1,27%
News
Ölpreis (WTI)
62,75 USD -0,88 USD -1,38%
News
Orangensaftpreis
2,43 USD 0,03 USD 1,06%
News
Palladiumpreis
1.155,50 USD -15,00 USD -1,28%
News
Palmölpreis
4.365,00 MYR -3,00 MYR -0,07%
News
Platinpreis
1.407,00 USD 19,00 USD 1,37%
News
Rapspreis
473,00 EUR -2,25 EUR -0,47%
News
Reispreis
11,51 USD -0,02 USD -0,17%
News
Silberpreis
43,10 USD 1,27 USD 3,04%
News
Sojabohnenmehlpreis
282,90 USD -0,90 USD -0,32%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD -0,01 USD -1,26%
News
Sojabohnenpreis
10,26 USD -0,13 USD -1,23%
News
Super Benzin
1,66 EUR 0,01 EUR 0,48%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,50 EUR -1,75 EUR -0,91%
News
Zinkpreis
2.927,00 USD -31,00 USD -1,05%
News
Zinnpreis
33.800,00 USD 200,00 USD 0,60%
News
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 0,58%
News

Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 3.685,06 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 3.685,06 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

