So bewegen sich Gold & Co. heute
20.09.25 10:13 Uhr
Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.
Rohstoffe
2.672,71 USD -18,16 USD -0,67%
0,65 USD -0,00 USD -0,40%
1.964,00 USD -5,00 USD -0,25%
1,58 EUR 0,00 EUR 0,19%
92,41 EUR -0,51 EUR -0,55%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
2,92 USD -0,02 USD -0,75%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
3.685,06 USD 0,00 USD 0,00%
3,21 USD -0,01 USD -0,23%
60,76 USD -1,06 USD -1,71%
567,50 USD -6,50 USD -1,13%
3,65 USD -0,57 USD -13,44%
5.041,00 GBP 26,00 GBP 0,52%
94,00 USD 0,50 USD 0,53%
9.904,00 USD 9,00 USD 0,09%
2,33 USD 0,01 USD 0,45%
0,98 USD 0,00 USD 0,49%
4,24 USD -0,00 USD -0,06%
3,59 USD 0,01 USD 0,24%
17,64 USD 0,00 USD 0,00%
560,53 USD -2,83 USD -0,50%
15.135,00 USD 35,00 USD 0,23%
66,66 USD -0,86 USD -1,27%
62,75 USD -0,88 USD -1,38%
2,43 USD 0,03 USD 1,06%
1.155,50 USD -15,00 USD -1,28%
4.365,00 MYR -3,00 MYR -0,07%
1.407,00 USD 19,00 USD 1,37%
473,00 EUR -2,25 EUR -0,47%
11,51 USD -0,02 USD -0,17%
43,10 USD 1,27 USD 3,04%
282,90 USD -0,90 USD -0,32%
0,50 USD -0,01 USD -1,26%
10,26 USD -0,13 USD -1,23%
1,66 EUR 0,01 EUR 0,48%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
190,50 EUR -1,75 EUR -0,91%
2.927,00 USD -31,00 USD -1,05%
33.800,00 USD 200,00 USD 0,60%
0,16 USD 0,00 USD 0,58%
Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 3.685,06 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 3.685,06 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
