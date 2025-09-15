DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.926 -0,2%Euro1,1766 ±-0,0%Öl67,67 +0,3%Gold3.679 ±0,0%
Wall Street letztlich höher -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026?
NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu
Kurscomeback voraus

Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026?

16.09.25 03:26 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla: Von 488 Dollar in den Keller - Experte sieht Aktie 2026 vor dem Comeback | finanzen.net

Starke Schwankungen haben der Tesla-Aktie im Jahr 2025 zugesetzt. Unter dem Strich steht ein deutlicher Verlust. Doch im kommenden Jahr könnte ein Comeback anstehen, glaubt ein Experte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
348,00 EUR 10,30 EUR 3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• 2025 schwache Tesla-Aktie durch politische Belastungen und Konflikt mit Trump
• Analyst Dennison sieht Chancen für 2026 durch Robotaxis, KI und günstigere Modelle
• Tesla gilt nicht mehr nur als Autohersteller, sondern als KI- und Datenkonzern mit Wettbewerbsvorteilen

17 US-Dollar kostete eine Tesla-Aktie zum Börsengang im Jahr 2010. Anleger, die zum IPO dabei waren, haben kräftig Gewinn gemacht - insbesondere mit Blick darauf, dass der Elektroautobauer bereits zwei Aktiensplits hinter sich gebracht hat, was den splitbereinigten IPO-Preis auf 1,13 US-Dollar sinken lässt.

Vom Trump-Trade zum Sorgenkind

Im Verlauf seiner Börsengeschichte hat sich der Anteilsschein dabei immer wieder stark volatil gezeigt, was immer wieder auch mit dem Aushängeschild des Unternehmens, dem CEO und Milliardär Elon Musk im Zusammenhang stand. So profitierte die Tesla-Aktie etwa im Jahr 2024 und zu Beginn des Jahres 2025 noch stark von der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, was insbesondere der Nähe von Musk zur neuen Trump-Administration zu verdanken war. Bis auf 488 US-Dollar hob der Anteilsschein ab. Neben der Tatsache, dass Big Tech mit der Amtsübernahme ohnehin zu den Marktgewinnern zählte, hegten Anleger für den Elektroautobauer im Speziellen die Hoffnung, die Verbindung zu Donald Trump könne das Unternehmen vor zu schwierigen wirtschaftlichen Herausforderungen bewahren.

Doch die Hoffnung hat sich nicht bewahrheitet - nicht nur bekam Tesla die Trumpsche Zollpolitik - insbesondere in China - mit voller Wucht zu spüren, auch das US-Ausgabengesetz, das auch den Wegfall von Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge vorsieht, wurde zum Belastungsfaktor für Tesla und die Tesla-Aktie. Infolgedessen kam es sogar zum Zerwürfnis mit Donald Trump, der daraufhin drohte, sämtliche Verträge mit Tesla und anderen Musk-Unternehmen zu kündigen. Dass das politische Engagement von Musk unter Tesla-Fans und -Anlegern wenig gut ankam, tat sein Übriges, um die Tesla-Aktie unter Druck zu setzen.

Von ihren Höchstkursen ist die Aktie entsprechend heute weit entfernt, auch wenn die Performance auf lange Sicht weiter deutlich positiv ist. 2025 dürfte aber als Verlustjahr für Tesla-Anleger in die Geschichte eingehen.

Experte setzt auf Erholung der Tesla-Aktie im Jahr 2026

Doch 2026 könnte der Wind für Tesla einmal mehr drehen, das zumindest glaubt Joe Dennison vom Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund. Wie einem Bericht von Morningstar zu entnehmen ist, glaubt der Marktexperte, dass die wachsende Bedeutung autonomer Fahrzeuge und künstlicher Intelligenz sowie der Fokus auf neue, günstigere Fahrzeuge die Tesla-Aktie wieder nach oben treiben werden. Dabei verweist er darauf, dass Tesla bereits schwierige Zahlen und negative Stimmung auf Anlegerseite überstanden habe. Insbesondere mit Blick auf die Chancen bei autonomen Fahrzeugen widerspricht er und betont: "Die Zukunft des Transports ist elektrisch und autonom, und kein Unternehmen ist besser positioniert, diese Chance zu nutzen als Tesla".

Tesla vom reinen Elektroautogeschäft entkoppelt

Zudem zeigt er sich überzeugt, dass der US-Konzern inzwischen als weit mehr als ein ausschließlicher Elektroautobauer zu bewerten sei. "Wir haben Tesla immer als mehr als nur ein Automobilunternehmen betrachtet, sondern als einen einzigartigen Marktführer in den Bereichen KI, Robotik und nachhaltige Energie", zitiert Morningstar Dennison weiter.

Zudem habe Tesla in der Vergangenheit schwierige Zeiten bereits erfolgreich überstanden, so der Experte mit Blick auf die Situation im Jahr 2016, als die Aktie infolge hoher Verluste kräftig an Boden verloren hatte. "Wir haben gesehen, dass die Aktie über ein Jahr lang stagnierte und unter Druck stand", Tesla habe aber die Wende geschafft. Auch nach einer ähnlich schwierigen Zeit im Jahr 2018, als Elon Musk einen Rückgang der Tesla-Aktie zu verantworten hatte, nachdem er öffentlich erwogen hatte, das Unternehmen von der Börse zu nehmen und betonte, die Finanzierung dieses Vorhabens sei bereits gesichert, konnte sich die Tesla-Aktie wieder erholen und kostet heute ein Vielfaches. "Ich denke, es wird immer noch auf die fundamentale Entwicklung des Unternehmens ankommen", sagt er. "Die Zahlen und Fundamentaldaten werden den Aktienkurs langfristig entscheidend beeinflussen", zeigt sich Dennison überzeugt.

Robotaxis als Heilsbringer

Große Hoffnungen setzt er dabei in das Robotaxi-Geschäft, das Elon Musk ebenfalls in den Fokus stellen will. Je umfangreicher die Automobilindustrie auf autonome Fahrzeuge umsteige, umso mehr könne Tesla davon profitieren. "Wir sehen Tesla als KI-Unternehmen", sagt er. "Die wichtigsten Variablen für die Entwicklung von KI sind der Zugang zu proprietären Daten, das benötigte Kapital für Investitionen in Software und Hardware sowie Ingenieurtalente. Wir sind überzeugt, dass Tesla all diese Kriterien erfüllt."

Zudem sei das Elektroautounternehmen ein wichtiger Datensammler, was ihnen im Vergleich zur Konkurrenz einen Vorsprung verschaffe: "Ihre Flotte von Millionen von Fahrzeugen, die Echtzeitdaten auf der Straße erfassen, ist ein starker Wettbewerbsvorteil", so Dennison bei Morningstar weiter.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: betto rodrigues / Shutterstock.com, Scott Olson/Getty Images

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG

