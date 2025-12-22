DAX24.307 +0,1%Est505.758 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.290 +0,8%Euro1,1731 +0,1%Öl60,98 +0,7%Gold4.413 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen höher -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- Quantum eMotion, Novo Nordisk, Lufthansa, Telekom, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Gold im Fokus
Top News
Danone-Aktie schwächelt nach Anti-Subventionsabgabe Chinas Danone-Aktie schwächelt nach Anti-Subventionsabgabe Chinas
Merck-Aktie dennoch in Rot: China-Zulassung für Pimicotinib bei TGCT erteilt Merck-Aktie dennoch in Rot: China-Zulassung für Pimicotinib bei TGCT erteilt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

ROUNDUP: Dürr erhöht Prognose für Mittelzufluss - Kunden ziehen Zahlungen vor

22.12.25 09:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dürr AG
20,95 EUR -0,10 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Dürr hat für das laufende Jahr seine Prognose für den Finanzmittelzufluss angehoben. So dürfte der freie Cashflow 100 bis 200 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss mit. Bislang war Dürr von 0 bis 50 Millionen ausgegangen. Der Maschinenbauer begründete dies mit hohen vorgezogenen Zahlungen von Kunden im vierten Quartal sowie Verschiebungen von ausgehenden Zahlungen des Dürr-Konzerns in das Jahr 2026. In den ersten neun Monaten hatte der freie Mittelzufluss 85 Millionen Euro betragen.

Wer­bung

Die Prognoseerhöhung kam bei Investoren gut an. Die im Nebenwertesegment SDAX notierte Aktie legte im frühen Montagshandel um 2,9 Prozent zu. Ein Händler betonte allerdings, dass sich gleichwohl nichts Grundlegendes ändere durch die aktuelle Mitteilung, da es sich um zeitliche Verschiebungen von Zahlungen handele.

Im Zuge der aktuellen Entwicklung wird auch die Nettofinanzverschuldung geringer ausfallen als zunächst angenommen. Hier profitiert das Unternehmen auch von dem Erlös aus dem Verkauf eines Großteils seiner Umwelttechnik, zumal es die Steuern aus dieser Transaktion erst 2026 zahlen wird. Dürr hatte Ende Juni mitgeteilt, drei Viertel des Umwelttechnikgeschäfts für rund 250 Millionen Euro an den US-Finanzinvestor Stellex zu verkaufen./nas/mne/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dürr

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dürr

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Dürr AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Dürr AG

DatumRatingAnalyst
10.12.2025Dürr NeutralUBS AG
08.12.2025Dürr OutperformBernstein Research
05.12.2025Dürr BuyWarburg Research
02.12.2025Dürr BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.2025Dürr OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Dürr OutperformBernstein Research
05.12.2025Dürr BuyWarburg Research
02.12.2025Dürr BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.2025Dürr OutperformBernstein Research
14.11.2025Dürr OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Dürr NeutralUBS AG
14.11.2025Dürr HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Dürr NeutralUBS AG
13.10.2025Dürr NeutralUBS AG
11.10.2025Dürr NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2019Dürr UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
08.01.2019Dürr UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
01.03.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.
28.02.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dürr AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen