Bernstein Research

Dürr Outperform

09:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Dürr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Bei einer von Bernstein organisierten Roadshow in Paris nach den Quartalszahlen habe sich das Management trotz der jüngsten Auftragsschwäche insgesamt positiv geäußert, schrieb Philippe Lorrain in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die jüngste Kursentwicklung der Aktie sei eher den Marktunsicherheiten als der operativen Geschäftsentwicklung des Herstellers von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen geschuldet, die eine Verbesserung belege./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:15 / UTC

