Dürr Aktie

19,28 EUR -0,34 EUR -1,73 %
STU
Marktkap. 1,41 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520

ISIN DE0005565204

Symbol DUERF

Bernstein Research

Dürr Outperform

09:41 Uhr
Dürr Outperform
Dürr AG
19,28 EUR -0,34 EUR -1,73%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Dürr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Bei einer von Bernstein organisierten Roadshow in Paris nach den Quartalszahlen habe sich das Management trotz der jüngsten Auftragsschwäche insgesamt positiv geäußert, schrieb Philippe Lorrain in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die jüngste Kursentwicklung der Aktie sei eher den Marktunsicherheiten als der operativen Geschäftsentwicklung des Herstellers von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen geschuldet, die eine Verbesserung belege./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
19,28 €		 Abst. Kursziel*:
97,10%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
19,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
97,10%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

09:41 Dürr Outperform Bernstein Research
14.11.25 Dürr Outperform Bernstein Research
14.11.25 Dürr Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 Dürr Kaufen DZ BANK
13.11.25 Dürr Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Dürr AG

finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX präsentiert sich am Montagnachmittag fester
finanzen.net Dürr: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der SDAX am Freitagmittag
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags fester
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG adjusts forecast for order intake; sales and earnings forecast confirmed
EQS Group EQS-Adhoc: D&#252;rr Group sells its environmental technology business
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
