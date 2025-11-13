DAX 23.877 -0,7%ESt50 5.694 -0,9%MSCI World 4.351 -0,1%Top 10 Crypto 13,00 -3,5%Nas 22.958 +0,4%Bitcoin 82.074 -4,3%Euro 1,1617 -0,2%Öl 64,38 +2,0%Gold 4.097 -1,8%
Dürr Aktie

Dürr Aktien-Sparplan
20,30 EUR -0,70 EUR -3,33 %
STU
Marktkap. 1,4 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520

ISIN DE0005565204

Symbol DUERF

Bernstein Research

Dürr Outperform

19:26 Uhr
Dürr Outperform
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
20,30 EUR -0,70 EUR -3,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr von 42 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain hält in einer am Freitag vorliegenden Studie an seiner positiven Einschätzung des Anlagenbauers fest, der gute Fortschritte bei der Profitabilität mache. Er gibt aber zu, dass es wohl länger als gedacht dauern wird, bis sich seine Thesen ausspielen. Der Analystenkonsens für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr erscheine zwar zu niedrig, für 2026 aber zu hoch./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Outperform

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
20,45 €		 Abst. Kursziel*:
85,82%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
20,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
87,19%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

