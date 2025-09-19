Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Einer der Nachzügler der aktuellen Berichtssaison legt am Dienstag seine Zahlen offen: Der Halbleiterkonzern Micron.
Werte in diesem Artikel
Micron Technology äußert sich am 23.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 29 Analysten von einem Gewinn von 2,81 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.
29 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 11,16 Milliarden USD - das würde einem Zuwachs von 43,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 35 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,06 USD je Aktie, gegenüber 0,700 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 35 Analysten durchschnittlich auf 37,16 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 25,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Micron Technology News
Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
Analysen zu Micron Technology Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.04.2019
|Micron Technology Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Hold
|Needham & Company, LLC
|19.12.2018
|Micron Technology Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.2017
|Micron Technology Hold
|Standpoint Research
|13.12.2016
|Micron Technology Hold
|Loop Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.05.2017
|Micron Technology Reduce
|Standpoint Research
|10.06.2011
|Micron Technology sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2008
|Micron Technology Neueinschätzung
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2008
|Micron Technology Ersteinschätzung
|JMP Securities LLC
|04.04.2008
|Micron Technology below average
|Caris & Company, Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen