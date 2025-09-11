Micron Technology-Aktie setzt Rekordrally fort - Was die Aktie antreibt
Die Aktie von Micron Technology kennt derzeit nur eine Richtung. Getrieben von Analystenbullen rückt ein neues Allzeithoch in greifbare Nähe.
• Micron-Aktie seit Jahresbeginn fast +80 %
• Citigroup hebt Kursziel auf 175 US-Dollar
• Analysten hoffen auf positiven Ausblick bei Quartalszahlen am 23. September
Fast 80 Prozent hat die Micron Technology-Aktie seit Jahresstart zugelegt. Am Donnerstag schaltete der Anteilsschein in den Rallymodus und legte an der NASDAQ 7,55 Prozent auf 150,57 US-Dollar zu.
Und auch am Freitag setzt sich der Aufwärtstrend offenbar weiter fort: Vorbörslich geht es um 3,54 Prozent auf 155,90 US-Dollar nach oben - damit würde neue Rekordstände in Reichweite kommen, nachdem am Vortag bei 156,26 US-Dollar im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch markiert wurde.
Analystenstimmen treiben die Aktie an
Jüngster Kurstreiber war dabei eine bullishe Analystenstimme: Die Citigroup hat das Kursziel für die Micron Technology-Aktie von 150 auf 175 US-Dollar angehoben und ihr Kursziel mit "Buy" bestätigt. Investopia zufolge begründeten die Experten ihre Bewertung mit dem anhaltenden Aufschwung im Speichermarkt, der ihrer Ansicht nach auf eine begrenzte Produktion und eine besser als erwartete Nachfrage, insbesondere aus dem Endkundenmarkt für Rechenzentren, zurückzuführen sei.
Die Experten gehen zudem davon aus, dass es bei der Veröffentlichung der jüngsten Quartalsbilanz, die am 23. September erwartet wird, zu einer positiven Überraschung beim Unternehmensausblick kommen könnte. Während die Citi-Analysten, mit einem erwarteten bereinigten Gewinn je Aktie von 2,62 US-Dollar und Erlösen von 11,20 Milliarden US-Dollar im Rahmen der breiten Analystenschätzungen liegen, erhoffen sie sich eine Prognose von Micron, die deutlich über den Erwartungen liegen soll, "bedingt durch höhere DRAM- und NAND-Verkäufe und -Preise".
Auch andere Experten für Micron positiv gestimmt
Mit ihrer positiven Einschätzung für die Micron-Aktie steht die Citi nicht alleine da. Bei TipRanks gibt es von 29 bewertenden Analysten 25 Kaufempfehlungen und vier "Halten"-Ratings. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 153,19US-Dollar, damit hätte die Micron Technology-Aktie noch Luft nach oben.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Micron Technology Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
