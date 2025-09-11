DAX23.618 -0,4%ESt505.364 -0,4%Top 10 Crypto16,15 +0,3%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.243 -0,2%Euro1,1732 ±-0,0%Öl66,21 -0,2%Gold3.644 +0,3%
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen überwiegend freundlich -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- BYD, Oracle, Alibaba, Meta, Alphabet, Snap im Fokus
BYD-Aktie findet keine Käufer: Was den Kurs des Anteilsscheins anhaltend belastet
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
Positionswechsel

Gewinnmitnahmen nach Kursexplosion der Oracle-Aktie: Tesla-Chef Musk wieder reicher als Ellison

12.09.25 10:16 Uhr
KI-Rausch vorbei? Oracle-Aktie an der NYSE mit Kurseinrbuch - Tesla-Chef Musk holt sich Krone zurück | finanzen.net

Nach einer fulminanten Rally bei der Oracle-Aktie kam es nun zu deutlichen Gewinnmitnahmen - und Larry Ellison musste seinen Spitzenplatz unter den Superreichen wieder an Elon Musk abtreten.

Aktien
Alphabet C (ex Google)
204,40 EUR -0,50 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
195,78 EUR -1,30 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
640,60 EUR 1,00 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
432,85 EUR 5,55 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
260,75 EUR -2,35 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
315,65 EUR 2,50 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Gewinnmitnahmen bei Oracle
Larry Ellison überholte Musk kurzzeitig, rutschte nach Kursrückgang aber zurück
• Oracle profitiert langfristig von KI-Boom, Kooperation mit NVIDIA stärkt Cloud-Geschäft

Die Oracle-Aktie zollte am Donnerstag ihrem kräftigen Kursplus der vergangenen Handelstage Tribut und schloss mit deutlichen Verlusten. An der NYSE ging es um 6,23 Prozent auf 307,86 US-Dollar nach unten, auf Sicht der letzten fünf Handelstage haben Investoren aber immer noch ein sattes Plus von 38 Prozent in ihren Depots. Am Freitag geht es im vorbörslichen Handel zeitweise um 0,44 Prozent abwärts auf 306,51 US-Dollar.

Larry Ellison nur kurzzeitig an der Spitze der Superreichen

Ein starker Ausblick hatte dem Softwarekonzern Oracle in dieser Woche eine Kursrally beschert: Nach eigentlich weniger überzeugenden Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal war die Aktie dank optimistisch formulierter Ziele am Mittwoch um 35,95 Prozent auf 328,34 US-Dollar abgehoben.

Konzernchef Larry Ellison, der rund 40 Prozent der Oracle-Aktien besitzt, überholte Bloomberg zufolge damit kurzzeitig Elon Musk an der Spitze der reichsten Menschen der Welt, musste seinen Platz aber nur einen Tag später bereits wieder an den Tesla-Chef abgeben. Auf Forbes wird das aktuelle Vermögen von Musk mit 447,9 Milliarden US-Dollar angegeben, Ellison kommt nach dem jüngsten Kursrückgang auf 367,2 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Tech-Boss und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg landet mit 257,1 Milliarden US-Dollar an geschätztem Vermögen abgeschlagen auf Platz 3.

Oracle als KI-Profiteur

Oracle profitiert massiv vom boomenden Geschäft mit Künstlicher Intelligenz, insbesondere durch die enge Kooperation mit NVIDIA und die Integration von deren Chips in die Oracle Cloud-Infrastruktur. Analysten unterstreichen, dass der Kursanstieg fundamental begründet ist - sowohl durch deutlich gestiegene Umsätze und Gewinne im Cloud-Geschäft als auch durch einen überraschend hohen Auftragsbestand.

Mit dem Megadeal ist Oracle nun auf Augenhöhe mit Konkurrenten wie Microsoft, Amazon und Alphabet geraten und zählt zu den großen Gewinnern des KI-Zeitalters.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, drserg / Shutterstock.com

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Oracle BuyUBS AG
10.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle BuyUBS AG
10.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Oracle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
08.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.06.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

