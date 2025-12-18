DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,14 -2,6%Nas22.693 -1,8%Bitcoin73.689 +0,5%Euro1,1743 ±0,0%Öl60,05 -1,0%Gold4.336 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel unter 24.000 Punkten -- US-Börsen tiefer -- Rheinmetall verkauft Autozuliefersparte -- Medline, D-Wave, Tesla, Oracle, Siemens Energy, Micron, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Wer steckt eigentlich hinter der Kryptowährung Stellar? Wer steckt eigentlich hinter der Kryptowährung Stellar?
Micron Technology: Das ist die Historie des Chipriesen Micron Technology: Das ist die Historie des Chipriesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!
Technologieunternehmen

Micron Technology: Das ist die Historie des Chipriesen

18.12.25 06:02 Uhr
Micron Technology: Wie ein Kellerbüro die Welt des Speichers eroberte | finanzen.net

In einem dynamischen Geschäftsfeld positionierte sich Micron Technology, ein Unternehmen, das insbesondere Speicher und Speicherlösungen vertreibt, schnell als Schlüsselakteur. Heute kann das Unternehmen auf eine beachtliche Firmengeschichte zurückblicken.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
189,38 EUR -8,08 EUR -4,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Entwicklung und Produktion von Computern, Halbleitern und anderen verwandten Produkten

• Micron verblüfft als kleiner Akteur in einem von mächtigen ausländischen Wettbewerbern durch robustes Wachstum

Wer­bung

• Micron positioniert sich als Schlüsselakteur

Geschäftsgebiet von Micron

Micron Technology, Inc. ist eine Holdinggesellschaft für Tochtergesellschaften, die in der Entwicklung und Produktion von Computern, Halbleitern und anderen verwandten Produkten tätig sind. Als einer der wenigen US-Hersteller, die auf dem Markt für DRAM-Chips (Dynamic Random Access Memory) geblieben sind, konkurrierte Micron bereits in den 1980er Jahren mit einer beeindruckenden ausländischen Konkurrenz, als sich der globale Halbleitermarkt in den 1990er Jahren schnell zu einer Milliarden-Dollar-Industrie entwickelte.

Meilensteile in der Chipherstellung

Micron wurde 1978 von Ward Parkinson, Joe Parkinson, Dennis Wilson und Doug Pitman im Keller einer Zahnarztpraxis in Boise, Idaho gegründet. Der erste Auftrag von Micron betraf die Entwicklung eines 64K-Speicherchips für die Mostek Corporation. Durch seine konsequente Kostenkontrolle überlebte Micron mehrere Einbrüche des DRAM-Marktes, die wichtige Wettbewerber zum Marktaustritt zwangen.

Im Jahr 1984 ging Micron an die Börse und erwirtschaftete im gleichen Jahr einen Gewinn nach Steuern von 29 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 84 Millionen Dollar. Das Unternehmen verwendete einen Teil des Erlöses aus dem Erfolg mit seinem 64K-Chip, um mit der Entwicklung des nächsten Benchmark-Halbleiterchips der Branche zu beginnen, dem 256K-Chip, den das Unternehmen bis Ende des Jahres in kleinen Mengen auslieferte. 1987 brachte Micron den 1-Megabit-DRAM auf den Markt - ein Meilenstein in Sachen Dichte, der in den späten 1980er und 1990er Jahren zu einem festen Bestandteil des Hauptspeichers in PCs und Grafikkarten wurde.

Wer­bung

Unternehmensexpansion

Im Jahr 1991 stieg Micron mit der Gründung einer neuen Tochtergesellschaft, Edge Technology, Inc (heute: Micron Computer, Inc.), in den PC-Markt ein. Im Jahr 1999 kam mit Micron Internet Services eine weitere Tochtergesellschaft zur Bündelung der Internet-Aktivitäten hinzu. Beide Sparten wurden 2001 an web.com bzw. MPC verkauft. Mithin erwarb Micron 1998 die Speicherproduktion von Texas Instruments und 2001 jene von Toshiba und wurde zu einem der größten Speicherhersteller der Welt.

Der Einstieg von Micron in den Bereich der Bildsensoren etablierte das Unternehmen im Jahr 2003 als Weltmarktführer im Bereich der CMOS-Bildsensoren. Bis heute sind die CMOS-Sensoren der Standard in Digitalkameras aller Art, von Smartphones bis hin zu High-End-Profigeräten. Ein Jahr später stellt Micron auch seinen pseudostatischen RAM für Mobiltelefone vor, die mit einer hohen Bandbreite, Kapazität und geringem Stromverbrauch überzeugen.

2005 vereinbarten die Intel Corporation und Micron Technology, Inc eine Zusammenarbeit zur Herstellung von Flash-Speicher namens IM Flash Technologies, LLC und bauten 2006 ein gemeinsames Werk in Singapur. Im gleichen Jahr übernahm Micron die Firma Lexar, einen Hersteller von Flash-Speichern. 2015 vereinbarten Micron und Intel ein weiteres Joint Venture, 3D XPoint zur Entwicklung und Herstellung nichtflüchtiger Speichertechnologie. Im gleichen Jahr erwarb Micron Tidal Systems und 2016 den taiwanischen Halbleiterhersteller Inotera Memories, Inc. von Nanya Technology. Seit April 2017 ist Sanjay Mehrotra neuer President und CEO bei Micron.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen