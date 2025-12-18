Technologieunternehmen

In einem dynamischen Geschäftsfeld positionierte sich Micron Technology, ein Unternehmen, das insbesondere Speicher und Speicherlösungen vertreibt, schnell als Schlüsselakteur. Heute kann das Unternehmen auf eine beachtliche Firmengeschichte zurückblicken.

• Entwicklung und Produktion von Computern, Halbleitern und anderen verwandten Produkten

• Micron verblüfft als kleiner Akteur in einem von mächtigen ausländischen Wettbewerbern durch robustes Wachstum

• Micron positioniert sich als Schlüsselakteur



Geschäftsgebiet von Micron

Micron Technology, Inc. ist eine Holdinggesellschaft für Tochtergesellschaften, die in der Entwicklung und Produktion von Computern, Halbleitern und anderen verwandten Produkten tätig sind. Als einer der wenigen US-Hersteller, die auf dem Markt für DRAM-Chips (Dynamic Random Access Memory) geblieben sind, konkurrierte Micron bereits in den 1980er Jahren mit einer beeindruckenden ausländischen Konkurrenz, als sich der globale Halbleitermarkt in den 1990er Jahren schnell zu einer Milliarden-Dollar-Industrie entwickelte.

Meilensteile in der Chipherstellung

Micron wurde 1978 von Ward Parkinson, Joe Parkinson, Dennis Wilson und Doug Pitman im Keller einer Zahnarztpraxis in Boise, Idaho gegründet. Der erste Auftrag von Micron betraf die Entwicklung eines 64K-Speicherchips für die Mostek Corporation. Durch seine konsequente Kostenkontrolle überlebte Micron mehrere Einbrüche des DRAM-Marktes, die wichtige Wettbewerber zum Marktaustritt zwangen.

Im Jahr 1984 ging Micron an die Börse und erwirtschaftete im gleichen Jahr einen Gewinn nach Steuern von 29 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 84 Millionen Dollar. Das Unternehmen verwendete einen Teil des Erlöses aus dem Erfolg mit seinem 64K-Chip, um mit der Entwicklung des nächsten Benchmark-Halbleiterchips der Branche zu beginnen, dem 256K-Chip, den das Unternehmen bis Ende des Jahres in kleinen Mengen auslieferte. 1987 brachte Micron den 1-Megabit-DRAM auf den Markt - ein Meilenstein in Sachen Dichte, der in den späten 1980er und 1990er Jahren zu einem festen Bestandteil des Hauptspeichers in PCs und Grafikkarten wurde.

Unternehmensexpansion

Im Jahr 1991 stieg Micron mit der Gründung einer neuen Tochtergesellschaft, Edge Technology, Inc (heute: Micron Computer, Inc.), in den PC-Markt ein. Im Jahr 1999 kam mit Micron Internet Services eine weitere Tochtergesellschaft zur Bündelung der Internet-Aktivitäten hinzu. Beide Sparten wurden 2001 an web.com bzw. MPC verkauft. Mithin erwarb Micron 1998 die Speicherproduktion von Texas Instruments und 2001 jene von Toshiba und wurde zu einem der größten Speicherhersteller der Welt.

Der Einstieg von Micron in den Bereich der Bildsensoren etablierte das Unternehmen im Jahr 2003 als Weltmarktführer im Bereich der CMOS-Bildsensoren. Bis heute sind die CMOS-Sensoren der Standard in Digitalkameras aller Art, von Smartphones bis hin zu High-End-Profigeräten. Ein Jahr später stellt Micron auch seinen pseudostatischen RAM für Mobiltelefone vor, die mit einer hohen Bandbreite, Kapazität und geringem Stromverbrauch überzeugen.

2005 vereinbarten die Intel Corporation und Micron Technology, Inc eine Zusammenarbeit zur Herstellung von Flash-Speicher namens IM Flash Technologies, LLC und bauten 2006 ein gemeinsames Werk in Singapur. Im gleichen Jahr übernahm Micron die Firma Lexar, einen Hersteller von Flash-Speichern. 2015 vereinbarten Micron und Intel ein weiteres Joint Venture, 3D XPoint zur Entwicklung und Herstellung nichtflüchtiger Speichertechnologie. Im gleichen Jahr erwarb Micron Tidal Systems und 2016 den taiwanischen Halbleiterhersteller Inotera Memories, Inc. von Nanya Technology. Seit April 2017 ist Sanjay Mehrotra neuer President und CEO bei Micron.

