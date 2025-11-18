Börse New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

NASDAQ 100-Entwicklung

Der NASDAQ 100 gab zum Handelsschluss nach.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,20 Prozent tiefer bei 24.503,10 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,597 Prozent auf 24.651,78 Punkte an der Kurstafel, nach 24.799,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 24.299,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.735,12 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 24.817,95 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 18.08.2025, einen Wert von 23.713,76 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20.539,19 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,82 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26.182,10 Punkte. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,82 Prozent auf 206,80 USD), Warner Bros Discovery (+ 4,18 Prozent auf 23,69 USD), Netflix (+ 3,45 Prozent auf 114,09 USD), Paccar (+ 3,03 Prozent auf 97,00 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,99 Prozent auf 725,34 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen PDD (-7,33 Prozent auf 119,58 USD), Marvell Technology (-5,72 Prozent auf 78,68 USD), Micron Technology (-5,56 Prozent auf 228,50 USD), Amazon (-4,43 Prozent auf 222,55 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-4,25 Prozent auf 230,29 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 67.323.106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,982 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Netflix-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,47 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net