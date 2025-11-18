DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 +2,4%Nas22.433 -1,2%Bitcoin80.138 +0,9%Euro1,1582 -0,1%Öl64,77 +1,2%Gold4.068 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
ETFs vs. Indexfonds: Worin unterscheiden sie sich eigentlich? Was Anleger wissen müssen. ETFs vs. Indexfonds: Worin unterscheiden sie sich eigentlich? Was Anleger wissen müssen.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100-Entwicklung

Börse New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

18.11.25 22:32 Uhr
Börse New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Der NASDAQ 100 gab zum Handelsschluss nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
194,76 EUR -5,20 EUR -2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
200,35 EUR -5,65 EUR -2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
25,05 EUR -0,45 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
68,00 EUR -5,53 EUR -7,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
198,04 EUR -10,46 EUR -5,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
97,22 EUR 1,56 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
157,02 EUR -3,98 EUR -2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paccar Inc.
83,82 EUR 2,57 EUR 3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PDD Holdings (spons. ADRs)
103,50 EUR -9,50 EUR -8,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
607,80 EUR 10,80 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
182,70 EUR 14,70 EUR 8,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
21,62 EUR 0,47 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
20,65 EUR 1,46 EUR 7,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.503,1 PKT -296,8 PKT -1,20%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,20 Prozent tiefer bei 24.503,10 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,597 Prozent auf 24.651,78 Punkte an der Kurstafel, nach 24.799,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 24.299,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.735,12 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 24.817,95 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 18.08.2025, einen Wert von 23.713,76 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20.539,19 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,82 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26.182,10 Punkte. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,82 Prozent auf 206,80 USD), Warner Bros Discovery (+ 4,18 Prozent auf 23,69 USD), Netflix (+ 3,45 Prozent auf 114,09 USD), Paccar (+ 3,03 Prozent auf 97,00 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,99 Prozent auf 725,34 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen PDD (-7,33 Prozent auf 119,58 USD), Marvell Technology (-5,72 Prozent auf 78,68 USD), Micron Technology (-5,56 Prozent auf 228,50 USD), Amazon (-4,43 Prozent auf 222,55 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-4,25 Prozent auf 230,29 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 67.323.106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,982 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Netflix-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,47 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA OutperformBernstein Research
17.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA OutperformBernstein Research
17.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen