Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Reddit hat Beschwerde gegen Social-Media-Verbot in Australien eingelegt. Apple mit Niederlage vor Gericht im Epic Games-Fall um Fortnite-Entwickler. Aroundtown begibt Anleihe in Millionenhöhe. Berenberg hebt Kursziel für Bayer an. Lufthansa-Aktie erhält Kaufempfehlung von Kepler. Universal Music: Vorschlag zur Genehmigung der Downtown-Übernahme.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Wie hat sich Ihr Depot seit Jahresbeginn entwickelt?