DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -1,1%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.318 +1,5%Euro1,1733 -0,1%Öl61,42 +0,3%Gold4.341 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Broadcom A2JG9Z
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Stabil im Flow der Finanzmärkte Stabil im Flow der Finanzmärkte
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu geplanten Ukraine-Gesprächen in Berlin

15.12.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau' zu geplanten Ukraine-Gesprächen in Berlin:

"Trotz der Anreise der US-Delegation ist ein Durchbruch nicht zu erwarten bei den Gesprächen über ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Russland nimmt gar nicht teil, und US-Präsident Donald Trump hat lediglich Unterhändler geschickt. Würde Trump mit einem Erfolg rechnen, wäre er selbst gekommen. So sind wohl lediglich kleine Fortschritte bei dem Treffen in Berlin möglich. Einen ersten Erfolg können die europäischen Verbündeten Kiews für sich reklamieren. Sie verhandeln wieder mit Washington, nachdem sie bei den Gesprächen zwischen den USA und Russland über die Zukunft der Ukraine nicht mit am Tisch saßen. Das ist gut fürs Selbstbewusstsein und bessert das ramponierte Image auf. Doch es ändert nichts daran, dass Europa verglichen mit den Machtpolitikern Trump und Putin schwach aussieht. Ein Gewinner steht hingegen mit Putin fest. Er profitiert vom Zwist des atlantischen Bündnisses."/yyzz/DP/he