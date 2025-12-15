DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -1,1%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.318 +1,5%Euro1,1733 -0,1%Öl61,42 +0,3%Gold4.341 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Broadcom A2JG9Z
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Stabil im Flow der Finanzmärkte Stabil im Flow der Finanzmärkte
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Machtkonzentration im Lebensmitteleinzelhandel

15.12.25 05:34 Uhr

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Machtkonzentration im Lebensmitteleinzelhandel:

"Muss die Marktkonzentration der Big Four durch staatliche Zwangsmaßnahmen zerschlagen werden, um mehr Wettbewerb zu erzwingen? Nun, ganz so weit sind wir wohl noch nicht. Aber als Ultima Ratio sollten derartige Überlegungen auch kein Tabu sein. Mit Sozialismus hätte das nichts zu tun. Der frühere US-Präsident Theodore Roosevelt, der sich den Spitznamen "Trust-Buster" (Monopol-Zerschlager) redlich verdient hat, war überzeugter Kapitalist. Die Regierung solle nicht den Wohlstand der Großen eindämmen, wohl aber deren Möglichkeit, die Kleinen zu unterdrücken - das war sein Leitsatz. Roosevelt war klug genug, eine strukturelle Schwäche des Kapitalismus zu erkennen, und mutig genug, etwas dagegen zu unternehmen. Die Amerikaner haben ihm dafür auf dem Mount Rushmore ein Denkmal gesetzt. Für Deutschland gilt: Mehr Roosevelt wagen."/yyzz/DP/he