DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -1,1%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.318 +1,5%Euro1,1733 -0,1%Öl61,42 +0,3%Gold4.341 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Broadcom A2JG9Z
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Stabil im Flow der Finanzmärkte Stabil im Flow der Finanzmärkte
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Grüne / Özdemir

15.12.25 05:34 Uhr

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Grüne / Özdemir:

"Keine Frage: Cem Özdemir ist ein populärer Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten. Im direkten Vergleich mit CDU-Kandidat Manuel Hagel kann der anatolische Schwabe durchaus punkten. Doch am Wahlsonntag zählt eben nicht nur der Kandidat, sondern auch die Partei. Und da sieht es für die Grünen dünn aus im Südwesten. Wer kennt schon Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller, die am Wochenende als Parteichefs wiedergewählt worden sind? Wer kann aus dem Stand drei der sechs grünen Minister im Kabinett Kretschmann benennen? Und das nach 15 Jahren grüner Dauerregentschaft. Zehn Prozentpunkte fehlen Özdemir derzeit, um Kretschmann beerben zu können. Man muss schon zur grüngefärbten Parteibrille greifen, um nur den Hauch einer Siegeschance zu erkennen - außerhalb der Möglichkeit, dass die CDU ihren über Jahre sorgfältig geplanten Wahlkampf selbst kaputtmacht. Was nicht sehr wahrscheinlich ist."/yyzz/DP/he