Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Abschläge

DAX letztlich höher -- US-Börsen fallen ins Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Der NASDAQ 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,78 Prozent leichter bei 24.202,04 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,99 Prozent auf 25.131,49 Punkte an der Kurstafel, nach 24.640,52 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24.162,41 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.222,95 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25.141,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, wies der NASDAQ 100 23.249,57 Punkte auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, bei 20.667,10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 15,38 Prozent aufwärts. Bei 26.182,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 5,14 Prozent auf 738,88 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,77 Prozent auf 23,73 USD), Paccar (+ 1,38 Prozent auf 97,82 USD), Biogen (+ 1,01 Prozent auf 169,63 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 0,93 Prozent auf 27,14 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Micron Technology (-8,81 Prozent auf 206,02 USD), Datadog A (-8,15 Prozent auf 161,94 USD), MercadoLibre (-7,44 Prozent auf 1.922,60 USD), Palo Alto Networks (-7,36 Prozent auf 185,19 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6,80 Prozent auf 173,82 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 52.514.424 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,826 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,45 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

