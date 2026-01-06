DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -1,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.954 -2,7%Euro1,1676 -0,1%Öl60,35 -0,3%Gold4.457 -0,8%
DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- US-Börsen letztlich uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich fester

Am dritten Tag der Woche herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Am Mittwoch ging der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 23.584,27 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 23.544,89 Punkte an der Kurstafel, nach 23.547,17 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 23.504,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23.723,37 Punkten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,574 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23.578,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.788,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19.489,68 Punkten berechnet.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nissan Motor (+ 19,70 Prozent auf 2,63 USD), AXT (+ 19,53 Prozent auf 24,11 USD), Elron Electronic Industries (+ 13,55 Prozent auf 1,76 USD), Compugen (+ 10,97 Prozent auf 1,72 USD) und SMC (+ 8,22 Prozent auf 394,99 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Dorel Industries (-8,91 Prozent auf 1,26 USD), Modine Manufacturing (-7,92 Prozent auf 119,68 USD), PetMed Express (-5,60 Prozent auf 3,37 USD), Rambus (-5,52 Prozent auf 91,65 USD) und IMAX (-5,35 Prozent auf 34,13 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 33.627.249 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,912 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Im Index bietet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,96 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
