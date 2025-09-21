DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -2,2%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin97.543 -0,7%Euro1,1732 -0,1%Öl67,11 +0,7%Gold3.694 +0,2%
Autonomes Fahren

Aktien von Tesla & Alphabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas

22.09.25 07:03 Uhr
NASDAQ-Aktien Alphabet und Tesla aufgepasst: Amazon rollt los - erste Robotaxis erobern den Strip von Las Vegas | finanzen.net

Amazon bringt mit seiner Tochter Zoox erstmals autonome Taxis auf die Straßen von Las Vegas. Damit steigt der Tech-Konzern in den Wettbewerb mit Anbietern wie Waymo und Tesla ein.

• Erstmals autonome Taxis auf den Straßen von Las Vegas
• Neuartiges Fahrgasterlebnis
• Wettbewerb mit etablierten Anbietern

Auftakt in Las Vegas

Am 10. September 2025 hat Zoox, die Robotaxi-Tochter von Amazon, den öffentlichen Betrieb in Las Vegas aufgenommen, wie Reuters berichtet. Fahrgäste können sich seitdem kostenlos zwischen ausgewählten Punkten am Las Vegas Strip wie dem Luxor, Resorts World und AREA15 bewegen. Das Besondere an den Fahrzeugen: Sie wurden von Grund auf für autonome Fahrten entwickelt und kommen ohne Lenkrad oder Pedale aus. Stattdessen sitzen bis zur vier Personen einander gegenüber in einer Kabine, die mehr an eine Lounge als an ein klassisches Auto erinnert. "Man kann ein Robotaxi in etwas hineinzwängen, das früher ein Auto war. Das ist nur keine ideale Lösung", sagte Chief Technology Officer Jesse Levinson in einem Interview mit CNBC in Las Vegas. "Wir wollten diese harte Arbeit leisten, uns die Zeit nehmen und darin investieren, um dann etwas auf den Markt zu bringen, das einfach viel besser ist als ein Auto."

Die Flotte umfasst derzeit rund 50 Fahrzeuge, die überwiegend in Las Vegas, teilweise aber auch in San Francisco unterwegs sind, so CNBC. Mit dem kostenlosen Service will Zoox Daten sammeln und Vertrauen bei den Fahrtgästen aufbauen. Eine Bezahloption ist erst möglich, wenn die zuständigen Behörden eine kommerzielle Zulassung erteilen.

Konkurrenz durch Waymo und Tesla

Der Start in Las Vegas bringt Amazon direkt in Konkurrenz zu Waymo, dem Robotaxi-Pionier von Alphabet, der bereits kostenpflichtige Fahrdienste in mehreren US-Städten anbietet. Tesla verfolgt einen anderen Ansatz: Das Unternehmen testet seine Robotaxis in Austin und plant mit dem "Cybercab" ein autonomes Fahrzeug, das stärker an die bestehende Fahrzeugarchitektur angelehnt ist, wie CNBC berichtet.

Zoox grenzt sich durch das eigenständig entwickelte Design ab. Die Fahrzeuge wirken futuristisch und wurden gezielt ohne klassische Fahrerkontrollen konzipiert, um ein neues Mobilitätserlebnis zu schaffen.

Chancen und Herausforderungen

Noch steht Zoox am Anfang. Für die Kommerzialisierung sind regulatorische Genehmigungen nötig, die erfahrungsgemäß langwierige Verfahren nach sich ziehen können. Auch die Akzeptanz in der Bevölkerung wird dem Handelsblatt zufolge entscheidend sein, da Sicherheitsbedenken und Skepsis gegenüber autonomen Fahrzeugen weiterhin bestehen.

Dennoch ist das Potenzial erheblich: Zoox plant mittelfristig, den Service auch in andere Metropolen wie San Francisco, Austin, Miami, Los Angeles und Atlanta zu bringen. Mit wachsender Flotte und zunehmender Routine im Betrieb könnte Amazon eine ernsthafte Rolle im hart umkämpften Robotaxi-Markt spielen.

Bedeutung für Investoren

Für Anleger ist der Start von Zoox ein Hinweis darauf, dass Amazon seine Diversifizierung konsequent fortsetzt. Neben dem dominanten E-Commerce-Geschäft und der Cloud-Sparte AWS öffnet sich ein Zukunftsmarkt, der Milliardenpotenzial verspricht. Ob sich die Investitionen in absehbarer Zeit rechnen, hängt vor allem von der Geschwindigkeit der Markteinführung und der Nutzerakzeptanz ab. Sam Abuelsamid, Vizepräsident für Marktforschung bei Telemetry, erklärt gegenüber CNBC, dass angesichts der hohen Kosten für den Aufbau und Betrieb eines vollständigen Robotaxi-Dienstes "es wahrscheinlich mindestens bis 2030 oder vielleicht sogar noch später dauern wird, bis eines dieser Unternehmen tatsächlich profitabel ist".

Fest steht jedoch, dass Amazon mit dem Einstieg in das Robotaxi-Geschäft den direkten Wettbewerb mit Technologie-Schwergewichten wie Alphabet und Tesla aufnimmt. Ein Schritt, der die Bewertung des Konzerns langfristig beeinflussen kann.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

