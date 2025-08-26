Portfolio

Amazon ist vielen Menschen ein Begriff als Marktführer im Internethandel. Neben dem Kerngeschäft des Versandhandels ist Amazon darüber hinaus über verschiedenste Tochterfirmen noch in zahlreichen weiteren Geschäftsfeldern aktiv. Das Unternehmensportfolio ist dabei ebenso breit gefächert wie die Produktpalette des Onlineversandhändlers.

• Anfänge als elektronisches Buchgeschäft

• Stetige Erweiterung der Geschäftsfelder

• Amazon setzt gezielt auf wachstumsstarke Branchen



Wer­bung Wer­bung

Onlineversandhandel als Kerngeschäft

Der Onlineversandhändler Amazon bietet nach eigenen Angaben als Marktführer des Internethandels die weltweit größte Auswahl an Büchern, CDs und Filmen - und auch andere Warengruppen jeglicher Art sind mittlerweile auf der Plattform zu finden. Seit der Gründung durch Jeff Bezos im Jahr 1994 als elektronisches Buchgeschäft wurde nicht nur das Sortiment, sondern auch das Tätigkeitsfeld stetig erweitert. Dabei ist die Amazon-Familie durch Investitionen in bestehende Unternehmen und Neugründungen stetig gewachsen.

Expansion in weitere Geschäftsfelder

Heute sind etliche Unternehmen der Amazon-Familie in zahlreichen und vielfältigen Geschäftsfeldern aktiv. Während einige Tochterunternehmen und deren Beziehung zum Mutterunternehmen weitläufig bekannt sind, überrascht mitunter die Zugehörigkeit anderer Unternehmen zum Konzern. Im Folgenden werden einige, allerdings nicht alle der zahlreichen Amazon-Töchter genannt. Insgesamt lassen sich Amazons Aktivitäten und die der dazugehörigen Tochterunternehmen in verschiedene Geschäftsfelder, inklusive der E-Commerce-Sparte, einteilen.

Die Tätigkeit des Unternehmens im Bereich E-Commerce beschränkt sich jedoch nicht nur auf die namensgebende Verkaufsplattform Amazon selbst. Mit Übernahme des Online-Schuhgeschäftes Zappos im Jahr 2009 für 1,2 Milliarden US-Dollar hat Amazon das Verkaufsgeschäft erweitert. Der Online-Retailer Shopbop ist seit 2006 ebenso Teil der Amazon-Familie und vertreibt unabhängig vom Mutterkonzern Kleidung und Accessoires.

Wer­bung Wer­bung

Im Lebensmittel- und Einzelhandel gehört mit Whole Foods Market eine Supermarktkette mit mehr als 500 Filialen in den Vereinigten Staaten, Kanada und dem Vereinigten Königreich zum Unternehmensportfolio. Seit der Übernahme durch Amazon im Jahr 2016 für 13,4 Milliarden US-Dollar wurde Whole Foods Market gezielt in die Amazon-Familie integriert. So wird beispielsweise eine Lieferung von Lebensmitteln innerhalb von zwei Stunden angeboten und Amazon-Prime-Kunden profitieren von speziellen Angeboten.

Mit der Online-Apotheke PillPack operiert der Konzern im Bereich Gesundheitsvorsorge. PillPack wurde 2018 für einen Übernahmepreis von einer Milliarde US-Dollar dem Unternehmensportfolio hinzugefügt. PillPack bietet seinen Kunden einen besonderen Service: Anstatt mehrere Medikamente zu organisieren und selbst daran denken zu müssen, wann diese einzunehmen sind, bietet PillPack Kunden vorgefertigte Packungen ihrer Rezepte an. Diese sind nach Tag, Uhrzeit und Datum geordnet. Die Kosten dieses Services werden in den USA durch einige Versicherungen abgedeckt.

Das Unternehmen Bookfinder.com repräsentiert die Amazon-Familie seit 2005 im Bereich Technologie und bietet den Nutzern eine Suchmaschine speziell für Bücher. Goodreads, die größte Datenbank für Buchrezensionen im englischsprachigen Raum, ist ebenfalls seit 2013 Teil der Amazon-Familie. Amazon hat 150 Millionen US-Dollar in das Unternehmen investiert und Goodreads direkt in die Amazon-Familie integriert. Nutzer haben so die Möglichkeit, für Bücher, welche sie auf dem hauseigenen E-Book-Reader Kindle gelesen haben, bei Goodreads eine Rezension zu verfassen. Auch die Comic-Plattform Comixology gehört seit 2014 zu Amazon und ermöglicht es Kunden, Comic-Bücher online zu lesen - insbesondere aufgrund des Erfolgs der Geschichten aus dem Marvel-Universum in jüngerer Vergangenheit ein durchaus nachgefragtes Angebot.

Wer­bung Wer­bung

Neben dem Produkt Amazon Alexa direkt aus dem Mutterkonzern bietet Ring als Tochterunternehmen von Amazon diverse Smart-Home-Technologien an. Das Unternehmen Ring, welches vorrangig auf Sicherheitssysteme spezialisiert ist, wurde 2018 für einen Übernahmepreis von einer Milliarde US-Dollar dem Unternehmensportfolio hinzugefügt. Amazon hat dadurch die Möglichkeit, in Haushalten präsenter zu sein und ein Smart-Home-System zu schaffen, welches zusammen mit anderen Amazon-Produkten wie Alexa oder Echo-Geräten interagieren kann.

Auch im Bereich Medien und Entertainment sind zahlreiche Mitglieder der Amazon-Familie tätig, um mit dem US-amerikanischen Filmproduzenten Metro Goldwyn Mayer (MGM) oder Audible als Hörbuchanbieter nur zwei Schwergewichte zu nennen. MGM gehört seit 2022 zum Unternehmensportfolio. Von seinem Investment in Höhe von 8,45 Milliarden US-Dollar verspricht sich Amazon eine Stärkung des hauseigenen Streaming-Angebots, welches um MGM-Blockbuster-Reihen wie "James Bond" und "Rocky" erweitert werden kann. 2008 wurde die deutsche Audible GmbH für 300 Millionen US-Dollar von Amazon gekauft. Audible bietet Hörbuchverlagen in Deutschland, den USA, Großbritannien, Italien und Frankreich eine Vertriebsplattform und produziert unter dem Label Audible Studios selbst Hörbücher und Hörspiele, welche Audible-Kunden exklusiv zur Verfügung stehen. Ergänzt wird Amazons Produktportfolio im Bereich Medien und Entertainment durch die Internet Movie Database (IMDb), eine Datenbank zu Filmen, Fernsehserien und Computerspielen sowie mitwirkenden Personen. Die Datenbank wird seit 1998 von Amazon betrieben.

Investition in Wachstumsbranchen

Amazon ist es gelungen, früh gezielt in wachstumsstarke Geschäftsfelder zu investieren. So konnte beispielsweise im Jahr 2014 das Live-Streaming-Videoportal Twitch für 970 Millionen US-Dollar akquiriert werden. Eine Investition, die sich aufgrund des jüngsten Booms der Branche rentiert hat. Mittlerweile nutzen mehr als 30 Millionen Menschen die Plattform regelmäßig.

Amazon ist außerdem in zahlreichen zukunftsweisenden Technologiefeldern investiert. So wurde beispielsweise im Jahr 2012 die Robotik-Firma Kiva Systems für 775 Millionen US-Dollar übernommen. Unter dem neuen Namen Amazon Robotics werden spezialisierte Robotik-Systeme entwickelt, welche die Warenlogistik von Unternehmen, unter anderem auch Amazon selbst, effizienter gestalten sollen. Mit der Übernahme des Herstellers autonomer Fahrzeuge Zoox im Jahr 2020 für mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar arbeitet Amazon an Möglichkeiten, mithilfe autonomer Fahrzeuge Bestellungen zum Kunden liefern zu können.

Auch in anderen hochprofitablen Geschäftsfeldern sind Amazon Tochterunternehmen tätig. So gehört beispielsweise Amazon Web Services (AWS) zu den größten Cloud-Computing-Anbietern der Welt.

N. Lorenz / Redaktion finanzen.net