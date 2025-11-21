DAX23.083 -0,8%Est505.509 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,31 -6,8%Nas22.139 +0,3%Bitcoin72.177 -4,0%Euro1,1503 -0,2%Öl62,27 -1,5%Gold4.070 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street uneins -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- Ubisoft, D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Highland Critical Minerals-Aktie verliert nach Kapitalmaßnahme massiv Highland Critical Minerals-Aktie verliert nach Kapitalmaßnahme massiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Amazon im Blick

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gibt am Nachmittag ab

21.11.25 16:08 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 216,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
187,66 EUR -0,74 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 216,84 USD ab. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 215,29 USD nach. Bei 216,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.415.305 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 258,59 USD markierte der Titel am 04.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,25 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 34,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 276,25 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,95 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 180,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 158,88 Mrd. USD umsetzen können.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen

Amazon-Aktie schwächelt. EU stuft Amazon zu Recht als 'sehr große Plattform' ein

NVIDIA und Microsoft investieren: Milliarden-Geldspritze für OpenAI-Rivalen Anthropic

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen