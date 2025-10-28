DAX 23.998 -0,5%ESt50 5.674 -0,4%MSCI World 4.379 -0,1%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.030 +1,6%Euro 1,1555 -0,1%Öl 65,19 +0,7%Gold 4.031 -0,2%
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street im Plus erwartet -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben
Amazon Aktie

218,90 EUR +4,40 EUR +2,05 %
STU
253,75 USD +23,40 USD +10,16 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 2,06 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866

ISIN US0231351067

Symbol AMZN

RBC Capital Markets

Amazon Outperform

13:26 Uhr
Amazon Outperform
Aktie in diesem Artikel
Amazon
Amazon
218,90 EUR 4,40 EUR 2,05%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon von 240 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des Online-Händlers seien viel besser ausgefallen als befürchtet, indem sowohl Umsatz als auch Gewinn die Erwartungen übertroffen hätten, schrieb Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Cloud-Sparte AWS scheine Amazon auf dem Weg zu sein, vom KI-Cloud-Kuchen mehr abzubekommen. Sollte dies nachhaltig so sein, könne dies zusätzliches Aufwärtspotenzial ermöglichen./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:06 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Outperform

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 222,86		 Abst. Kursziel*:
34,61%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 253,75		 Abst. Kursziel aktuell:
18,23%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 273,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

13:26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
13:06 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Amazon Outperform RBC Capital Markets
08:01 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Amazon Buy UBS AG
Nachrichten zu Amazon

TraderFox Meinung Amazon (AMZN(i)): Der Cloud-Gigant ist zurück in der KI-Poleposition! Amazon (AMZN(i)): Der Cloud-Gigant ist zurück in der KI-Poleposition!
Dow Jones MÄRKTE USA/Börsen dürften von Amazon und Apple befeuert werden
finanzen.net Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
finanzen.net Amazon-Aktie springt hoch: Gewinn des Online-Versandriesen zieht kräftig an
dpa-afx ROUNDUP: Amazon übertrifft Erwartungen - Aktie legt vorbörslich kräftig zu
Dow Jones MARKT USA/Wall Street dürfte von Amazon und Apple befeuert werden
HSBC Amazon.com - Nullsummenspiel: Diese Marken sollten Sie kennen!
TraderFox Amazon hebt wieder ab! Wie das Comeback von AWS die Cloud neu entfacht und den Konzern beflügelt!
TraderFox Amazon vor neuem Allzeithoch: Trainium wird zum Milliardengeschäft – AWS wächst mit über 20 % so stark wie seit Jahren nicht
MotleyFool Amazon (AMZN) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Benzinga Amazon, Google, Beyond Meat— Investors Couldn&#39;t Stop Talking About These And More Stocks This Week
Benzinga Stock Market Today: S&amp;P 500, Nasdaq Futures Advance As Amazon Leads Gains—Apple, Netflix, Reddit In Focus
Benzinga Why Amazon Shares Are Trading Higher By Over 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
Deutsche Welle Amazon to cut 14,000 corporate jobs amid AI investment
Deutsche Welle Outage at Amazon cloud service unit causes major disruption
Post&Parcel Amazon Q3: net sales increased 12% compared to 2024
RTE.ie Amazon shares soar as cloud growth beats expectations
