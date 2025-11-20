Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Amazon am Donnerstagnachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 225,68 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 225,68 USD. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 227,13 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 226,61 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.059.767 Amazon-Aktien.

Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 258,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 14,58 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 161,56 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 39,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 276,25 USD für die Amazon-Aktie aus.

Am 30.10.2025 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,95 USD, nach 1,43 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 180,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 158,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Amazon am 29.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 7,12 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

