Amazon Aktie
Marktkap. 2,06 Bio. EURKGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 265 auf 305 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Online-Händler habe im Rahmen einer Telefonkonferenz viele der wichtigsten Bedenken der Analysten bezüglich der Cloud-Sparte AWS sehr effektiv entkräftet, schrieb Doug Anmuth am Freitag. Die Perspektive für das Cloud-Geschäft im Jahr 2026 habe sich damit grundlegend verändert. Er glaubt daher, dass sich in den kommenden Monaten auch das Stimmungsbild bezüglich AWS bemerkenswert verbessern wird./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 01:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 04:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com
