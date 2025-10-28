DAX 24.050 -0,3%ESt50 5.683 -0,3%MSCI World 4.380 +0,0%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.054 +1,7%Euro 1,1558 -0,1%Öl 65,01 +0,5%Gold 4.030 -0,2%
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Ölüberschuss voraus: IEA, Goldman Sachs und JPMorgan rechnen in 2026 mit Preisdruck Ölüberschuss voraus: IEA, Goldman Sachs und JPMorgan rechnen in 2026 mit Preisdruck
Tesla-Aktie: Neues Model Y mit 800 km Reichweite in China enthüllt Tesla-Aktie: Neues Model Y mit 800 km Reichweite in China enthüllt
Amazon Aktie

217,90 EUR +3,40 EUR +1,59 %
STU
252,65 USD +22,30 USD +9,68 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 2,06 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866

ISIN US0231351067

Symbol AMZN

JP Morgan Chase & Co.

Amazon Overweight

13:06 Uhr
Amazon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 265 auf 305 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Online-Händler habe im Rahmen einer Telefonkonferenz viele der wichtigsten Bedenken der Analysten bezüglich der Cloud-Sparte AWS sehr effektiv entkräftet, schrieb Doug Anmuth am Freitag. Die Perspektive für das Cloud-Geschäft im Jahr 2026 habe sich damit grundlegend verändert. Er glaubt daher, dass sich in den kommenden Monaten auch das Stimmungsbild bezüglich AWS bemerkenswert verbessern wird./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 01:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 04:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Overweight

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 222,86		 Abst. Kursziel*:
36,86%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 252,65		 Abst. Kursziel aktuell:
20,72%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 273,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

